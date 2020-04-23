Air Canada припинила літати до США Авіаперевізник "Air Canada" тимчасово припиняє виконувати усі рейси до США.

Джерело: пресслужба авіакомпанії

Дослівно: "Air Canada" оголошує про припинення планових рейсів до США після 26 квітня через угоду між урядами Канади й США стосовно продовження на місяць обмежень на перетин кордону. "Air Canada" має намір відновити сполучення із США 22 травня за умов відсутності подальших урядових обмежень",

Деталі: друга за розміром канадська авіакомпанія "WestJet" також оголосила про продовження іще на місяць скасування усіх міжнародних рейсів.