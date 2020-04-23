Air Canada припинила літати до США

Авіакомпанія "Air Canada" тимчасово припиняє виконувати усі рейси до США.

Джерело: пресслужба авіакомпанії

Дослівно: "Air Canada" оголошує про припинення планових рейсів до США після 26 квітня через угоду між урядами Канади й США стосовно продовження на місяць обмежень на перетин кордону. "Air Canada" має намір відновити сполучення із США 22 травня за умов відсутності подальших урядових обмежень".

Деталі: друга за розміром канадська авіакомпанія "WestJet" також оголосила про продовження іще на місяць скасування усіх міжнародних рейсів.

Що було раніше: Через різке скорочення рейсів, пов'язане з пандемією COVID-19, авіакомпанія Air Canada скорочує понад 5100 працівників.

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