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Air Canada прекратила летать в США

Четверг, 23 апреля 2020, 04:44
Air Canada прекратила летать в США

Авиакомпания "Air Canada" временно прекращает выполнять все рейсы в США.

Источник: пресс служба авиакомпании

Дословно: "Air Canada" объявляет о прекращении плановых рейсов в США после 26 апреля через соглашение между правительствами Канады и США о продлении на месяц ограничений на пересечение границы. "Air Canada" намерен возобновить сообщение с США 22 мая при отсутствии дальнейших правительственных ограничений".

Детали: вторая по величине канадская авиакомпания "WestJet" также объявила о продлении еще на месяц отмены всех международных рейсов.

Что было раньше: Из-за резкого сокращения рейсов, связанное с пандемией COVID-19, авиакомпания Air Canada сокращает более 5100 работников.

Напомним:

  • В США по состоянию на 23 апреля зафиксировано 840 897 случай коронавирусной болезни COVID-19. В Канаде 41 650. 

Темы: коронавирусСШАКанада
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