Air Canada прекратила летать в США

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Четверг, 23 апреля 2020, 04:44

Авиаперевозчик "Air Canada" временно прекращает выполнять все рейсы в США.

Источник: пресс служба авиакомпании

Дословно: "Air Canada" объявляет о прекращении плановых рейсов в США после 26 апреля через соглашение между правительствами Канады и США о продлении на месяц ограничений на пересечение границы. "Air Canada" намерен возобновить сообщение с США 22 мая при отсутствии дальнейших правительственных ограничений ",

Детали: вторая по величине канадская авиакомпания "WestJet" также объявила о продлении еще на месяц отмены всех международных рейсов.

Темы: коронавирус США Канада


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