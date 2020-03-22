Air Canada скорочує половину персоналу

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Неділя, 22 березня 2020, 05:00

Через різке скорочення рейсів, пов'язане з пандемією COVID-19, авіакомпанія Air Canada скорочує понад 5100 працівників.

Джерело: CBC News

Дослівно: "У Канадській спілці державних службовців, яка представляє інтереси бортпровідників Air Canada, новину підтвердили, уточнивши, що скорочення стосуватимуться 3600 співробітників Air Canada та 1549 - дочірньої компанії Rouge".

Деталі: Окрім цього, Air Canada планує зменшити мережу своїх маршрутів, замість 154 міжнародних та 62 внутрішніх рейсів виконуватиметься лише 19 і 40 відповідно.

Нагадаємо:

  • 11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила пандемію у зв'язку з поширенням у світі коронавирусу COVID-19.
  • За даними Центру громадського здоров'я України, станом на 21:00 21 березня в Україні підтверджено 47 випадків COVID-19.
  • Число тих, хто заразився новим коронавірусом, що породжує хворобу COVID-19, сягнуло 304 544 людей у всьому світі.

Теми: коронавірус Канада


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