Air Canada скорочує половину персоналу

Через різке скорочення рейсів, пов'язане з пандемією COVID-19, авіакомпанія Air Canada скорочує понад 5100 працівників.

Джерело: CBC News

Дослівно: "У Канадській спілці державних службовців, яка представляє інтереси бортпровідників Air Canada, новину підтвердили, уточнивши, що скорочення стосуватимуться 3600 співробітників Air Canada та 1549 - дочірньої компанії Rouge".

Деталі: Окрім цього, Air Canada планує зменшити мережу своїх маршрутів, замість 154 міжнародних та 62 внутрішніх рейсів виконуватиметься лише 19 і 40 відповідно.

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