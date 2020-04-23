Трамп сподівається впоратися з можливим осіннім спалахом COVID-19

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Четвер, 23 квітня 2020, 05:57

Президент США Дональд Трамп сподівається, що США зможуть швидко впоратися з можливим осіннім спалахом COVID-19.

Джерело: Трамп, передає Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Цей вірус рано чи пізно піде, і якщо він повернеться восени - ми зможемо придушити його дуже швидко, у нас є хороші фахівці, ми багато чому навчилися, навчилися того, як поводитися з ним".

Що було раніше: Директор Центрів з контролю і профілактики захворювань США Роберт Редфілд передбачає, що нова хвиля коронавірусу буде взимку, і буде набагато страшнішою, оскільки може збігтися з початком сезону грипу.

Нагадаємо: 

  • В США станом на 23 квітня зафіксовано 840 897 випадок коронавірусної хвороби COVID-19.

Теми: США Трамп


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