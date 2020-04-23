Трамп надеется справиться с возможной осенней вспышкой COVID-19
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Четверг, 23 апреля 2020, 05:57
Президент США Дональд Трамп надеется, что США смогут быстро справиться с возможной осенней вспышкой COVID-19.
Источник: Трамп, передает Интерфакс-Украина
Прямая речь: "Этот вирус рано или поздно уйдет, и если он вернется осенью - мы сможем подавить его очень быстро, у нас есть хорошие специалисты, мы многому научились, научились тому, как обращаться с ним".
Напомним:
- В США по состоянию на 23 апреля зафиксировано 840 897 случай коронавирусной болезни COVID-19.
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