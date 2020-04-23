Трамп надеется справиться с возможной осенней вспышкой COVID-19

Президент США Дональд Трамп надеется, что США смогут быстро справиться с возможной осенней вспышкой COVID-19.

Источник: Трамп, передает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Этот вирус рано или поздно уйдет, и если он вернется осенью - мы сможем подавить его очень быстро, у нас есть хорошие специалисты, мы многому научились, научились тому, как обращаться с ним".

Напомним: