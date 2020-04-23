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Трамп надеется справиться с возможной осенней вспышкой COVID-19

Четверг, 23 апреля 2020, 05:57
Трамп надеется справиться с возможной осенней вспышкой COVID-19

Президент США Дональд Трамп надеется, что США смогут быстро справиться с возможной осенней вспышкой COVID-19.

Источник: Трамп, передает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Этот вирус рано или поздно уйдет, и если он вернется осенью - мы сможем подавить его очень быстро, у нас есть хорошие специалисты, мы многому научились, научились тому, как обращаться с ним".

Что было раньше: Директор Центров по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд предполагает, что новая волна коронавируса будет зимой, и будет гораздо более страшной, поскольку может совпасть с началом сезона гриппа. 

Напомним:

  • В США по состоянию на 23 апреля зафиксировано 840 897 случай коронавирусной болезни COVID-19.

Темы: СШАТрамп
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