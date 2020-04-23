У Сенаті підтвердили висновки розвідки про втручання Росії у американські вибори

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Четвер, 23 квітня 2020, 06:40

Комісія Сенату США оприлюднила доповідь про втручання Росії у вибори в США у 2016-му році. 

Джерело: Голос Америки, Associated Press

Деталі: У документі йдеться про те, що розвідка США мала докази того, що Москва надавала перевагу Дональду Трампу, намагалася зруйнувати репутацію Гілларі Клінтон і що президент РФ Володимир Путін "схвалював та керував певними аспектами" кампанії впливу Кремля.

Доповідь комісії Сенату є частиною розслідування втручання Росії у вибори. У березні 2019-го року команда спецпрокурора Роберта Мюллера завершила роботу над доповіддю про ймовірне втручання Росії в президентські вибори 2016 року в США. Дворічне розслідування довело спроби Москви вплинути на американський виборчий процес.

Голова Комітету Сенату з розвідки Ричард Берр сказав у заяві, що очолювана ним панель "не знайшла жодної підстави оскаржувати" висновки розвідувальної спільноти.

Пряма мова: "Ці висновки є ще одним підтвердженням того, що ми вже знали. Вони не дивують, але викликають надію, бо залишаються люди, які досі не розуміють, що Кремль втрутився у вибори 2016-го року", - сказав в інтерв’ю "Голосу Америки" колишній посол США в Україні Джон Гербст, який наразі очолює Євразійський центр в Атлантичній раді.

Що було раніше: 

  • За підсумками розслідування, проведеного Мюллером, ані президент США Дональд Трамп, ані будь-хто з його помічників не вступали у змову і не координували втручання Росії у вибори 2016 року.

Нагадаємо:

  • Президентські вибори у США відбудуться 3 листопада. 
  • Рейтинг довіри до президента США Дональда Трампа зараз найвищий за весь час його президентства.
  • Кіберкомандування США розробляє стратегію інформаційної війни на випадок, якщо Росія намагатиметься втручатися в американські вибори 2020 року шляхом злому виборчих систем або посіву широкого розбрату.

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Теми: США вибори Росія Путін Трамп


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