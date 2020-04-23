В Сенате подтвердили выводы разведки о вмешательстве России в американские выборы

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Четверг, 23 апреля 2020, 06:40

Комиссия Сената США обнародовала доклад о вмешательстве России в выборы в США в 2016 году.

Источник: Голос Америки, Associated Press

Детали: в документе говорится о том, что разведка США имела доказательства того, что Москва предпочитала Дональду Трампу, пыталась разрушить репутацию Хиллари Клинтон и президент РФ Владимир Путин "одобрял и руководил определенными аспектами" кампании влияния Кремля.

Доклад комиссии Сената является частью расследования вмешательства России в выборы. В марте 2019-го года команда спецпрокурора Роберта Мюллера завершила работу над докладом о вероятном вмешательства России в президентские выборы 2016 года в США. Двухлетнее расследование доказало попытки Москвы повлиять на американский избирательный процесс.

Председатель Комитета Сената по разведке Ричард Берр сказал в заявлении, что возглавляемая им панель "не нашла никаких оснований оспаривать" выводы разведывательного сообщества.

Прямая речь: "Эти выводы являются еще одним подтверждением того, что мы уже знали. Они не удивляют, но вызывают надежду, потому что остаются люди, которые до сих пор не понимают, что Кремль вмешался в выборы 2016 года ", - сказал в интервью" Голосу Америки "бывший посол США в Украине Джон Хербст, который сейчас возглавляет Евразийский центр в Атлантическом совете.

Что было ранее:

  • Согласно итогам расследования, проведенного Мюллером, ни президент США Дональд Трамп, ни кто-либо из его помощников не вступали в сговор и не координировали вмешательство России в выборы 2016 года.

Напомним:

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Темы: США виборы Росcия Путин Трамп


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