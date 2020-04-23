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Формування Російської Федерації вісім разів обстріляли позиції ОС

Четвер, 23 квітня 2020, 07:30
Формування Російської Федерації вісім разів обстріляли позиції ОС

22 квітня збройні формування Російської Федерації вісім разів обстріляли позиції Об’єднаних сил. 

Джерело: штаб ООС

Деталі: 22 квітня противник застосував проти українських воїнів заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Українські підрозділи "адекватно використовували штатне озброєння та жорстко" припиняли будь-яку злочинну діяльність загарбників. Ситуація в районі проведення операції надійно контролюється Об’єднаними силами.

Дослівно: "Втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів не було.

За даними розвідки, 22 квітня наші підрозділи поранили двох російських найманців.

З початком цієї доби збройні формування Російської Федерації двічі обстріляли наших захисників, які виконують завдання у складі оперативно-тактичного угруповання "Схід". По позиціях в районі Новоселівки-2 і Авдіївки російські найманці відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. У відповідь українські воїни застосували чергові вогневі засоби, внаслідок чого ворожі провокації припинилися.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано".

Теми: ООСРосіяДонбас
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