Формирования Российской Федерации восемь раз обстреляли позиции ОС

22 апреля вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз обстреляли позиции Объединенных сил.

Источник: штаб ООС

Детали: 22 апреля противник применил против украинских воинов запрещены к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Украинские подразделения "адекватно использовали штатное вооружение и жестко" прекращали любую преступную деятельность захватчиков. Ситуация в районе проведения операции надежно контролируется Объединенными силами.

Дословно: "Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было.

По данным разведки, 22 апреля наши подразделения ранили двух российских наемников.

С началом этого периода вооруженные формирования Российской Федерации дважды обстреляли наших защитников, которые выполняют задачи в составе оперативно-тактической группировки "Восток". По позициям в районе Новоселовки-2 и Авдеевки российские наемники открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В ответ украинские воины применили дежурные огневые средства, в результате чего враждебные провокации прекратились.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано".