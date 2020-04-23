В Україні черговий "рекорд" хворих на коронавірус: 578 нових випадків і 13 смертей

За минулу добу в Україні зафіксували 578 нових випадків COVID-19, 13 людей померли, 80 осіб вилікувались.

Джерело: Міністерство охорони здоров’я в Telegram, Центр громадського здоров’я у Facebook

Дослівно: "Станом на 9:00 23 квітня в Україні 7170 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 187 летальних, 504 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 578 нових випадків".

Деталі: Наразі на амбулаторному лікуванні перебуває 4 тисячі 862 пацієнта, з них 372 дитини.

Загалом госпіталізовано 2 тисячі 308 осіб, з них 103 дитини та 223 медпрацівники.

На апараті штучної вентиляції легенів знаходиться 100 людей, у тому числі одна дитина.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 187 людей, з них 94 чоловіки та 93 жінки. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (85%).

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