В Україні черговий "рекорд" хворих на коронавірус: 578 нових випадків і 13 смертей

10264 перегляди
Четвер, 23 квітня 2020, 09:39

За минулу добу в Україні зафіксували 578 нових випадків COVID-19, 13 людей померли, 80 осіб вилікувались.

Джерело: Міністерство охорони здоров’я в Telegram, Центр громадського здоров’я у Facebook

Дослівно: "Станом на 9:00 23 квітня в Україні 7170 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 187 летальних, 504 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 578 нових випадків". 

 

Деталі: Наразі на амбулаторному лікуванні перебуває 4 тисячі 862 пацієнта, з них 372 дитини.

Загалом госпіталізовано 2 тисячі 308 осіб, з них 103 дитини та 223 медпрацівники.

На апараті штучної вентиляції легенів знаходиться 100 людей, у тому числі одна дитина.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 187 людей, з них 94 чоловіки та 93 жінки. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (85%).

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Що відомо про розробку вакцини проти COVID-19

Передісторія:

  • 22 квітня у світі діагностували 79 959 заражень COVID-19. Це на 3000 випадків більше ніж 21 квітня. Зокрема, в США 29 973, Росії 5236, Великобританії 4451, Іспанії 4211, Італії 3370, Туреччини 3083, Бразилії 2678, Німеччині 2195 нових випадків захворювання коронавірус.

Українська правда
Теми: Україна коронавірус жертви Covid-2019


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Президент: Моя мрія – зробити державну авіакомпанію з українськими літаками 22 квітня 2020, 16:44
Україна вперше за роки згадана у програмі словацького уряду 22 квітня 2020, 16:31
Єврокомісія вирішила позичити Україні 1,2 млрд євро на боротьбу з коронавірусом, є умови 22 квітня 2020, 13:25
Усі новини
Головні новини
У фігурантки справи Шеремета Кузьменко проходять обшуки
В Україні черговий "рекорд" хворих на коронавірус: 578 нових випадків і 13 смертей
Глава ВООЗ про коронавірус: "Цей вірус буде з нами ще довго"
SpaceX запустила у космос нову партію інтернет-супутників Starlink
Усі новини
школа

Всеукраїнська школа онлайн: теми та розклад уроків

психологія

9 звичок злих людей, та як їх не повторювати