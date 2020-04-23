В Україні черговий "рекорд" хворих на коронавірус: 578 нових випадків і 13 смертей
За минулу добу в Україні зафіксували 578 нових випадків COVID-19, 13 людей померли, 80 осіб вилікувались.
Джерело: Міністерство охорони здоров’я в Telegram, Центр громадського здоров’я у Facebook
Дослівно: "Станом на 9:00 23 квітня в Україні 7170 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 187 летальних, 504 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 578 нових випадків".
Деталі: Наразі на амбулаторному лікуванні перебуває 4 тисячі 862 пацієнта, з них 372 дитини.
Загалом госпіталізовано 2 тисячі 308 осіб, з них 103 дитини та 223 медпрацівники.
На апараті штучної вентиляції легенів знаходиться 100 людей, у тому числі одна дитина.
Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 187 людей, з них 94 чоловіки та 93 жінки. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (85%).
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Що відомо про розробку вакцини проти COVID-19
Передісторія:
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22 квітня у світі діагностували 79 959 заражень COVID-19. Це на 3000 випадків більше ніж 21 квітня. Зокрема, в США 29 973, Росії 5236, Великобританії 4451, Іспанії 4211, Італії 3370, Туреччини 3083, Бразилії 2678, Німеччині 2195 нових випадків захворювання коронавірус.