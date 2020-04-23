В Украине очередной "рекорд" больных коронавирусом: 578 новых случаев и 13 смертей

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 578 новых случаев COVID-19, 13 человек умерли, 80 человек вылечились.

Источник: Министерство здравоохранения в Telegram, Центр общественного здоровья в Facebook

Дословно: "По состоянию на 9:00 23 апреля в Украине 7170 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 187 летальных, 504 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 578 новых случаев".

Детали: Сейчас на амбулаторном лечении находится 4 тысячи 862 пациента, из них 372 ребенка.

В общем госпитализированы 2 тысячи 308 человек, из них 103 ребенка и 223 медработника.

На аппарате искусственной вентиляции легких находится 100 человек, в том числе один ребенок.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 187 человек, из них 94 мужчины и 93 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).

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