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В Украине очередной "рекорд" больных коронавирусом: 578 новых случаев и 13 смертей

Четверг, 23 апреля 2020, 09:39
В Украине очередной рекорд больных коронавирусом: 578 новых случаев и 13 смертей

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 578 новых случаев COVID-19, 13 человек умерли, 80 человек вылечились.

Источник: Министерство здравоохранения в Telegram, Центр общественного здоровья в Facebook

Дословно: "По состоянию на 9:00 23 апреля в Украине 7170 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 187 летальных, 504 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 578 новых случаев".  

 

Детали: Сейчас на амбулаторном лечении находится 4 тысячи 862 пациента, из них 372 ребенка.

В общем госпитализированы 2 тысячи 308 человек, из них 103 ребенка и 223 медработника.

На аппарате искусственной вентиляции легких находится 100 человек, в том числе один ребенок.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 187 человек, из них 94 мужчины и 93 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Что известно о разработке вакцины против COVID-19

Предыстория: 

  • 22 апреля в мире диагностировали 79 959 заражений COVID-19. Это на 3000 случаев больше чем 21 апреля. В частности, в США 29 973, России 5236, Великобритании 4451, Испании 4211, Италии 3370, Турции 3083, Бразилии 2678, Германии 2195 новых случаев заболевания коронавирус.

Украинская правда

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Темы: УкраинакоронавирусжертвыCovid-2019
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