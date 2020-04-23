Україна в ТКГ просить створити групу з відновлення контролю над кордоном

На засіданні Тристоронньої контактної групи українська сторона запропонувала створити групу з відновлення контролю над державним кордоном на межі з Росією.

Джерело: Офіс президента

Дослівно: "На виконання домовленостей, досягнутих на грудневому саміті лідерів "Нормандської четвірки" в Парижі, українська сторона ініціювала створення в межах ТКГ робочої групи за участю представників прикордонних і митних служб України та Росії і посередників з ОБСЄ для напрацювання механізму відновлення Україною контролю над ділянкою державного кордону".

Деталі: У межах безпекової групи сторони говорили про визначення наступних ділянок розведення сил і засобів.

У гуманітарній групі сторони продовжили роботу над формування списків для наступного етапу взаємного звільнення утримуваних осіб.

Учасники ТКГ погодилися, що на лінії розмежування потрібно відкрити нові КПВВ.

Українська сторона вкотре заперечила можливість закріплення особливого статусу ОРДЛО в Конституції України.

Зустріч відбувалась у режимі відеоконференції. Україна ініціювала засідання групи з питань безпеки найближчим часом.