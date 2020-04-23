Украина в ТКГ просит создать группу по восстановлению контроля над границей

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Четверг, 23 апреля 2020, 10:25

На заседании Трехсторонней контактной группы украинская сторона предложила создать группу по восстановлению контроля над государственной границей на границе с Россией.

Источник: Офис президента

Дословно: "Во исполнение договоренностей, достигнутых на декабрьском саммите лидеров "Нормандской четверки" в Париже, украинская сторона инициировала создание в пределах ТКГ рабочей группы с участием представителей пограничных и таможенных служб Украины и России и посредников с ОБСЕ для выработки механизма восстановления Украиной контроля над участком государственной границы".

Детали: В рамках безопасности группы стороны говорили об определении следующих участков разведения сил и средств.

В гуманитарной группе стороны продолжили работу над формированием списков для следующего этапа взаимного освобождения удерживаемых лиц.

Участники ТКГ согласились, что на линии разграничения нужно открыть новые КПВВ.

Украинская сторона в очередной раз опровергла возможность закрепления особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины.

Встреча проходила в режиме видеоконференции. Украина инициировала заседание группы по вопросам безопасности в ближайшее время.

Украинская правда
Темы: Минские соглашения Украина граница Росcия Донбасс


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