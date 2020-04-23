В Україну прибула "Мрія" з медичним вантажем, зустрічав Зеленський

В Україну прибув транспортний літак АН-225 "Мрія" з медичним вантажем.

Джерело: Офіс президента у Facebook

Пряма мова президента Володимира Зеленського: "Сьогодні ми зустрічаємо "Мрію" і великий вантаж з Китайської народної республіки. Наша "Мрія" привезла в Україну 12 мільйонів масок як для лікарень, так і для аптечних мереж, привезли близько 260 тисяч захисних окулярів для медиків і більше 100 тисяч захисних костюмів 5-го рівня захисту".

Деталі: Літак у Києві зустрічали президент Володимир Зеленський, міністр інфраструктури Владисдлав Криклій, головний санітарний лікар Віктор Ляшко та інші чиновники.

Загалом літак привіз 103 тонни медичного вантажу. Президент подякував екіпажу.

За словами Зеленського, об’єм перевезеного вантажу увійде в Книгу рекордів Гіннеса.

Через тиждень "Мрія" виконуватиме ще один рейс за заявкою України.

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