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В Україну прибула "Мрія" з медичним вантажем, зустрічав Зеленський

Четвер, 23 квітня 2020, 10:42
В Україну прибула Мрія з медичним вантажем, зустрічав Зеленський

В Україну прибув транспортний літак АН-225 "Мрія" з медичним вантажем.

Джерело: Офіс президента у Facebook

Пряма мова президента Володимира Зеленського: "Сьогодні ми зустрічаємо "Мрію" і великий вантаж з Китайської народної республіки. Наша "Мрія" привезла в Україну 12 мільйонів масок як для лікарень, так і для аптечних мереж, привезли близько 260 тисяч захисних окулярів для медиків і більше 100 тисяч захисних костюмів 5-го рівня захисту".

Деталі: Літак у Києві зустрічали президент Володимир Зеленський, міністр інфраструктури Владисдлав Криклій, головний санітарний лікар Віктор Ляшко та інші чиновники. 

Загалом літак привіз 103 тонни медичного вантажу. Президент подякував екіпажу.

За словами Зеленського, об’єм перевезеного вантажу увійде в Книгу рекордів Гіннеса.

Через тиждень "Мрія" виконуватиме ще один рейс за заявкою України.

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Передісторія: 

  • 14 квітня найбільший у світі транспортний літак Ан-225 "Мрія" доставив до Варшави вантаж медичного обладнання з Китаю.
  • 8 квітня український транспортний літак Антонов Ан-124 "Руслан", один з найбільших літаків світу, доставив до Данії вантаж медичних матеріалів.
  • 25 березня "Руслан" доставив з Китаю до Чехії вантаж медичного обладнання і тести на коронавірус. Крім того, літак доставив медичну допомогу Румунії.
  • Ан-124 "Руслан" також доставив до Словаччини пів сотні тонн медичних матеріалів для боротьби з пандемією. 
  • Також повідомлялося, що літаки "Мрія" та "Руслан" найближчим часом здійснять щонайменше 11 рейсів з метою доставити з Азії до США засоби індивідуального захисту і медичне обладнання.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: коронавірусавіамедицинаЗеленський
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