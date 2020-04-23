Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украину прибыла "Мрия" с медицинским грузом, встречал Зеленский

Четверг, 23 апреля 2020, 10:42
В Украину прибыла Мрия с медицинским грузом, встречал Зеленский

В Украину прибыл транспортный самолет АН-225 "Мрия" с медицинским грузом.

Источник: Офис президента в Facebook

Прямая речь президента Владимира Зеленского: "Сегодня мы встречаем "Мрию" и большой груз из Китайской народной республики. Наша "Мрия" привезла в Украину 12 миллионов масок как для больниц, так и для аптечных сетей, привезли около 260 тысяч защитных очков для медиков и более 100 тысяч защитных костюмов 5-го уровня защиты".

Детали: Самолет в Киеве встречали президент Владимир Зеленский, министр инфраструктуры Владисдлав Криклий, главный санитарный врач Виктор Ляшко и другие чиновники.

В общем самолет привез 103 тонны медицинского груза. Президент поблагодарил экипаж.

По словам Зеленского, объем перевезенного груза войдет в Книгу рекордов Гиннеса.  

Через неделю "Мрия" будет выполнять еще один рейс по заявке Украины.

Читайте также: "Мрия" для НАТО: как украинские самолеты помогают Европе и США одолеть эпидемию

Предыстория: 

  • 14 апреля Ан-225 "Мрия" доставил в Варшаву груз медицинского оборудования из Китая.
  • 8 апреля украинский транспортный самолет Антонов Ан-124 "Руслан", один из крупнейших самолетов мира, доставил в Данию груз медицинских материалов.
  • 25 марта "Руслан" доставил из Китая в Чехию груз медицинского оборудования и тесты на коронавирус. Кроме того, самолет доставил медицинскую помощь Румынии.
  • Ан-124 "Руслан" также доставил в Словакию полсотни тонн медицинских материалов для борьбы с пандемией.
  • Также сообщалось, что самолеты "Мрия" и "Руслан" в ближайшее время совершат не менее 11 рейсов с целью доставить из Азии в США средства индивидуальной защиты и медицинское оборудование.

Ирина Балачук, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусавиамедицинаЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
09:45
Вооруженные силы 81 раз за сутки вступили в бой с оккупантами - Генштаб
09:33
Премьер Косово говорит, что Сербия готовит новую провокацию с вооруженными людьми
09:26
обновлено от 00:28На Хмельнитчине ночью работала ПВО, сбили "Шахеда"
09:10
ОП посчитал страны ЕС, которые еще не присоединились к декларации о "гарантиях безопасности" Украине
08:56
фото, видеоПартизаны пробрались на склад боеприпасов в Крыму и обнаружили командный пункт россиян
08:39
Исламисты могли планировать теракты в Кельне, Вене и Мадриде, нескольких задержали
08:25
Украинские защитники уничтожили еще 800 россиян и 28 их артсистем
08:03
Российские военные выпустили по Херсонщине 425 снарядов: четыре человека погибли 
07:38
Этой ночью ПВО сбила 14 из 15 Шахедов 
07:11
Тайвань заявляет что восемь китайских истребителей пересекли срединную линию пролива
Все новости...
Реклама: