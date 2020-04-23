В Украину прибыла "Мрия" с медицинским грузом, встречал Зеленский

В Украину прибыл транспортный самолет АН-225 "Мрия" с медицинским грузом.

Источник: Офис президента в Facebook

Прямая речь президента Владимира Зеленского: "Сегодня мы встречаем "Мрию" и большой груз из Китайской народной республики. Наша "Мрия" привезла в Украину 12 миллионов масок как для больниц, так и для аптечных сетей, привезли около 260 тысяч защитных очков для медиков и более 100 тысяч защитных костюмов 5-го уровня защиты".

Детали: Самолет в Киеве встречали президент Владимир Зеленский, министр инфраструктуры Владисдлав Криклий, главный санитарный врач Виктор Ляшко и другие чиновники.

В общем самолет привез 103 тонны медицинского груза. Президент поблагодарил экипаж.

По словам Зеленского, объем перевезенного груза войдет в Книгу рекордов Гиннеса.

Через неделю "Мрия" будет выполнять еще один рейс по заявке Украины.

Читайте также: "Мрия" для НАТО: как украинские самолеты помогают Европе и США одолеть эпидемию

Предыстория: