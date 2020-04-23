В Украину прибыла "Мрия" с медицинским грузом, встречал Зеленский

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Четверг, 23 апреля 2020, 10:42

В Украину прибыл транспортный самолет АН-225 "Мрия" с медицинским грузом.

Источник: Офис президента в Facebook

Прямая речь президента Владимира Зеленского: "Сегодня мы встречаем "Мрию" и большой груз из Китайской народной республики. Наша "Мрия" привезла в Украину 12 миллионов масок как для больниц, так и для аптечных сетей, привезли около 260 тысяч защитных очков для медиков и более 100 тысяч защитных костюмов 5-го уровня защиты".

Детали: Самолет в Киеве встречали президент Владимир Зеленский, министр инфраструктуры Владисдлав Криклий, главный санитарный врач Виктор Ляшко и другие чиновники.

В общем самолет привез 103 тонны медицинского груза. Президент поблагодарил экипаж.

По словам Зеленского, объем перевезенного груза войдет в Книгу рекордов Гиннеса.  

Через неделю "Мрия" будет выполнять еще один рейс по заявке Украины.

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Предыстория: 

  • 14 апреля Ан-225 "Мрия" доставил в Варшаву груз медицинского оборудования из Китая.
  • 8 апреля украинский транспортный самолет Антонов Ан-124 "Руслан", один из крупнейших самолетов мира, доставил в Данию груз медицинских материалов.
  • 25 марта "Руслан" доставил из Китая в Чехию груз медицинского оборудования и тесты на коронавирус. Кроме того, самолет доставил медицинскую помощь Румынии.
  • Ан-124 "Руслан" также доставил в Словакию полсотни тонн медицинских материалов для борьбы с пандемией.
  • Также сообщалось, что самолеты "Мрия" и "Руслан" в ближайшее время совершат не менее 11 рейсов с целью доставить из Азии в США средства индивидуальной защиты и медицинское оборудование.

Ирина Балачук, УП
Темы: коронавирус авиа медицина Зеленский


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