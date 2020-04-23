Спалах COVID-19 у Вишневому: в одному гуртожитку захворіли 78 осіб
У гуртожитку міста Вишневе Київської області, де стався спалах коронавірусу, 78 з 224 осіб захворіли на COVID-19.
Джерело: Київська обласна державна адміністрація
Дослівно: "Державна установа "Київський обласний лабораторний центр МОЗ" завершила ПЛР-тестування мешканців гуртожитку м. Вишневе (вул. Освіти, 5).
Результати:
• Всього перевірено зразків біологічного матеріалу - 224.
• Підтверджено випадки коронавірусної хвороби (COVID-19) – 78.
• З них діти до 17 років – 16".
Деталі: Повідомляється, що серед захворілих 2-є працівників гуртожитку.
Наразі 3 пацієнти перебувають у лікарні. Решта – на самоізоляції за місцем проживання.
Також було обстежено 4 працівників поліції та 1 медична сестра. Результати негативні.
Нагадаємо:
- 21 квітня стало відомо про спалах хвороби в одному з приватних гуртожитків міста Вишневе на Київщині - спочатку було відомо про 37 хворих та 2-х померлих.
- 22 квітня військові Національної гвардії спільно з підрозділами Національної поліції очепили гуртожиток.