Спалах COVID-19 у Вишневому: в одному гуртожитку захворіли 78 осіб

У гуртожитку міста Вишневе Київської області, де стався спалах коронавірусу, 78 з 224 осіб захворіли на COVID-19.

Джерело: Київська обласна державна адміністрація

Дослівно: "Державна установа "Київський обласний лабораторний центр МОЗ" завершила ПЛР-тестування мешканців гуртожитку м. Вишневе (вул. Освіти, 5).

Результати:

• Всього перевірено зразків біологічного матеріалу - 224.

• Підтверджено випадки коронавірусної хвороби (COVID-19) – 78.

• З них діти до 17 років – 16".

Деталі: Повідомляється, що серед захворілих 2-є працівників гуртожитку.

Наразі 3 пацієнти перебувають у лікарні. Решта – на самоізоляції за місцем проживання.

Також було обстежено 4 працівників поліції та 1 медична сестра. Результати негативні.

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