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Спалах COVID-19 у Вишневому: в одному гуртожитку захворіли 78 осіб

Четвер, 23 квітня 2020, 10:56
Спалах COVID-19 у Вишневому: в одному гуртожитку захворіли 78 осіб

У гуртожитку міста Вишневе Київської області, де стався спалах коронавірусу, 78 з 224 осіб захворіли на COVID-19.

Джерело: Київська обласна державна адміністрація

Дослівно: "Державна установа "Київський обласний лабораторний центр МОЗ" завершила ПЛР-тестування мешканців гуртожитку м. Вишневе (вул. Освіти, 5).

Результати:

• Всього перевірено зразків біологічного матеріалу - 224.
• Підтверджено випадки коронавірусної хвороби (COVID-19) – 78.
• З них діти до 17 років – 16".

Деталі: Повідомляється, що серед захворілих 2-є працівників гуртожитку.

Наразі 3 пацієнти перебувають у лікарні. Решта – на самоізоляції за місцем проживання.

Також було обстежено 4 працівників поліції та 1 медична сестра. Результати негативні.

Нагадаємо: 

  • 21 квітня стало відомо про спалах хвороби в одному з приватних гуртожитків міста Вишневе на Київщині - спочатку було відомо про 37 хворих та 2-х померлих. 
  • 22 квітня військові Національної гвардії спільно з підрозділами Національної поліції очепили гуртожиток.

Українська правда

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Теми: коронавірусCovid-2019Вишневе
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