Вспышка COVID-19 в Вишневом: в одном общежитии заболели 78 человек
Четверг, 23 апреля 2020, 10:56
В общежитии города Вишневое Киевской области, где произошла вспышка коронавируса, 78 из 224 человек заболели COVID-19.
Источник: Киевская областная государственная администрация
Дословно: "Государственное учреждение "Киевский областной лабораторный центр МЗ" завершила ПЦР-тестирование жителей общежития г.Вишневое (ул.Освиты, 5).
Результаты:
• Всего проверено образцов биологического материала - 224.
• Подтверждено случаи коронавирусной болезни (COVID-19) - 78.
• Из них дети до 17 лет - 16".
Детали: Сообщается, что среди заболевших 2-е работников общежития.
Сейчас 3 пациента находятся в больнице. Остальные - на самоизоляции по месту жительства.
Также было обследовано 4 полицейских и 1 медицинская сестра. Результаты отрицательные.
Напомним:
- 21 апреля стало известно о вспышке болезни в одном из частных общежитий города Вишневое Киевской области - сначала было известно о 37 больных и 2-х умерших.
- 22 апреля военные Национальной гвардии совместно с подразделениями Национальной полиции оцепили общежитие.
Украинская правда