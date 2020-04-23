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Вспышка COVID-19 в Вишневом: в одном общежитии заболели 78 человек

Четверг, 23 апреля 2020, 10:56
Вспышка COVID-19 в Вишневом: в одном общежитии заболели 78 человек

В общежитии города Вишневое Киевской области, где произошла вспышка коронавируса, 78 из 224 человек заболели COVID-19.

Источник: Киевская областная государственная администрация

Дословно: "Государственное учреждение "Киевский областной лабораторный центр МЗ" завершила ПЦР-тестирование жителей общежития г.Вишневое (ул.Освиты, 5).

Результаты:

• Всего проверено образцов биологического материала - 224.
• Подтверждено случаи коронавирусной болезни (COVID-19) - 78.
• Из них дети до 17 лет - 16".

Детали: Сообщается, что среди заболевших 2-е работников общежития.

Сейчас 3 пациента находятся в больнице. Остальные - на самоизоляции по месту жительства.

Также было обследовано 4 полицейских и 1 медицинская сестра. Результаты отрицательные.

Напомним:

  • 21 апреля стало известно о вспышке болезни в одном из частных общежитий города Вишневое Киевской области - сначала было известно о 37 больных и 2-х умерших.
  • 22 апреля военные Национальной гвардии совместно с подразделениями Национальной полиции оцепили общежитие.

Украинская правда

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Темы: коронавирусCovid-2019Вишневое
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