У Києві уже понад тисячу хворих на COVID-19

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Четвер, 23 квітня 2020, 12:11

У столиці за добу 22 квітня підтвердили коронавірус у 70 осіб, серед яких 5 медиків, одна людина померла, загалом у Києві вже 1059 підтверджених випадків COVID-19.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко на брифінгу 23 квітня

Пряма мова: "Кількість киян, у яких лабораторно підтвердили захворювання коронавірусом, за минулу добу збільшилось на 70 людей, з них 5 медиків. Один випадок летальний.

Загалом у Києві вже 1059 підтверджених випадків захворювання на COVID-19". 

 

Деталі: Захворіли 34 жінки (від 21 до 84 років), двоє дівчат до 17 років, 29 чоловіків (від 26 до 71 року) та 5 хлопців до 17 років. 

До лікарень госпіталізували 24 пацієнта, інші лікуються вдома.

За минулу добу одужало 6 киян, загалом вилікувались від коронавірусу 45 осіб.

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Передісторія:

  • За минулу добу в Україні зафіксували 578 нових випадків COVID-19, 13 людей померли, 80 осіб вилікувались. Станом на 9:00 23 квітня в Україні 7170 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 187 летальних, 504 пацієнти одужали. 

Ірина Балачук, УП
Теми: Віталій Кличко Київ коронавірус


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