В Киеве уже более тысячи больных COVID-19

В столице за сутки 22 апреля подтвердили коронавирус у 70 человек, среди которых 5 медиков, один человек умер, всего в Киеве уже 1059 подтвержденных случаев COVID-19.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко на брифинге 23 апреля

Прямая речь: "Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, за прошедшие сутки увеличилось на 70 человек, из них 5 медиков. Один случай летальный.

Всего в Киеве уже 1059 подтвержденных случаев заболевания COVID-19".

Детали: Заболели 34 женщины (от 21 до 84 лет), две девушки до 17 лет, 29 мужчин (от 26 до 71 года) и 5 ​​юношей до 17 лет.

В больницы были госпитализировали 24 пациента, остальные лечатся дома.

За минувшие сутки выздоровели 6 киевлян, в общем вылечились от коронавируса 45 человек.

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