Екснардеп БПП пішов на угоду зі слідством і визнав себе винним

Колишній народний депутат фракції БПП Олександр Черненко визнав себе винним у зловживанні службовим становищем і пішов на угоду з прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Джерело: Черненко під час засідання у Вищому антикорупційному суді, повідомляє "Слово і діло"

Пряма мова: "Я повністю визнаю себе винним. Незнання законів не звільняє мене від відповідальності. Точніше, я не до кінця дочитав статтю, що передбачає отримання компенсації за державний кошт на оренду готелю у зв'язку з відсутністю житла в Києві. Я проживав під Києвом і цей населених пункт входить в межі, за які компенсація не передбачається".

Деталі: Головуючий суддя повідомив, що екснардеп уклав угоду зі слідством. Він пояснив, що Черненка звинувачують у зловживанні службовим становищем, завдяки чому він отримав на свою банківську картку 582 430 грн компенсації на оренду номера в готелі "Київ" у зв'язку з нібито відсутністю власного столичного житла.

У той же час, як встановило слідство, його дружина мала квартири в Києві, а сам він проживав у населеному пункті неподалік від столиці, який входив у межі, за які компенсація не передбачається.

За словами судді, сторони узгодили покарання у вигляді 3 років позбавлення волі з забороною обіймати посади на термін 1 рік зі штрафом 17 000 грн. У той же час вони домовилися про звільнення від основного покарання на випробувальний термін.

Прокурор САП додав, що Черненко добровільно відшкодував завдані збитки в 582 тисячі грн.

Що передувало: Національне антикорупційне бюро відзвітувало, що народні депутати України VIII скликання після розслідувань повернули близько 1,65 млн грн безпідставно отриманої компенсації за оренду житла або винаймання готельних номерів у Києві.