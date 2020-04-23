Экс-нардеп БПП пошел на сделку со следствием и признал себя виновным

3366 просмотров
Четверг, 23 апреля 2020, 12:53

Бывший народный депутат фракции БПП Александр Черненко признал себя виновным в злоупотреблении служебным положением и пошел на сделку с прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Источник: Черненко во время заседания в Высшем антикоррупционном суде, сообщает "Слово и дело"

Прямая речь: "Я полностью признаю себя виновным. Незнание законодательства не освобождает меня от ответственности. Точнее, я не до конца дочитал статью, предусматривающую получение компенсации из государственных средств на аренду отеля в связи с отсутствием жилья в Киеве. Я проживал под Киевом и этот населенных пункт входит в пределы, за которые компенсация не предусматривается".

Детали: Председательствующий судья сообщил, что экс-нардеп заключил сделку со следствием. Он пояснил, что Черненко обвиняют в злоупотреблении служебным положением, благодаря чему он получил на свою банковскую карточку 582 430 грн компенсации на аренду номера в гостинице "Киев" в связи с якобы отсутствием собственного столичного жилья.

В то же время, как установило следствие, его жена имела квартиры в Киеве, а сам он проживал в населенном пункте неподалеку от столицы, который входил в пределы, за которые компенсация не предусматривается.

По словам судьи, стороны согласовали наказание в виде 3 лет лишения свободы с запретом занимать должности на срок 1 год со штрафом 17 000 грн. В то же время они договорились об освобождении от основного наказания на испытательный срок.

Прокурор САП добавил, что Черненко добровольно возместил нанесенный ущерб в 582 тысячи грн.

Что предшествовало: Национальное антикоррупционное бюро отчиталось, что народные депутаты Украины VIII созыва после расследований вернули около 1,65 млн грн безосновательно полученной компенсации за аренду жилья или наем гостиничных номеров в Киеве.

Темы: суд Верховная Рада Антикоррупционная прокуратура


powered by lun.ua
Материалы по теме
Год президента. Факты и манипуляции в фильме Зеленского 23 апреля 2020, 00:27
Дела Майдана: Будут судить двух экс-руководителей из МВД 22 апреля 2020, 17:43
Пассажиры самолета с Бали не нарушали карантин – суд 22 апреля 2020, 14:14
Все новости
Главные новости
23 апреля. No time to die: В Европе "масочный режим", в США массовое тестирование, в Москве праздновали день рождения Ленина
Селфи за 15 минут: Кабмин определил, как будет действовать электронный контроль за карантином
Вспышка COVID-19 в Вишневом: в одном общежитии заболели 78 человек
В руководстве "Укроборонпрома" выступили за его ликвидацию
Все новости
школа

Всеукраинская школа онлайн: темы и расписание уроков

Минздрав

Чего боится коронавирус?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!