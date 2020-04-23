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Экс-нардеп БПП пошел на сделку со следствием и признал себя виновным

Четверг, 23 апреля 2020, 12:53
Экс-нардеп БПП пошел на сделку со следствием и признал себя виновным

Бывший народный депутат фракции БПП Александр Черненко признал себя виновным в злоупотреблении служебным положением и пошел на сделку с прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Источник: Черненко во время заседания в Высшем антикоррупционном суде, сообщает "Слово и дело"

Прямая речь: "Я полностью признаю себя виновным. Незнание законодательства не освобождает меня от ответственности. Точнее, я не до конца дочитал статью, предусматривающую получение компенсации из государственных средств на аренду отеля в связи с отсутствием жилья в Киеве. Я проживал под Киевом и этот населенных пункт входит в пределы, за которые компенсация не предусматривается".

Детали: Председательствующий судья сообщил, что экс-нардеп заключил сделку со следствием. Он пояснил, что Черненко обвиняют в злоупотреблении служебным положением, благодаря чему он получил на свою банковскую карточку 582 430 грн компенсации на аренду номера в гостинице "Киев" в связи с якобы отсутствием собственного столичного жилья.

В то же время, как установило следствие, его жена имела квартиры в Киеве, а сам он проживал в населенном пункте неподалеку от столицы, который входил в пределы, за которые компенсация не предусматривается.

По словам судьи, стороны согласовали наказание в виде 3 лет лишения свободы с запретом занимать должности на срок 1 год со штрафом 17 000 грн. В то же время они договорились об освобождении от основного наказания на испытательный срок.

Прокурор САП добавил, что Черненко добровольно возместил нанесенный ущерб в 582 тысячи грн.

Что предшествовало: Национальное антикоррупционное бюро отчиталось, что народные депутаты Украины VIII созыва после расследований вернули около 1,65 млн грн безосновательно полученной компенсации за аренду жилья или наем гостиничных номеров в Киеве.

Темы: судВерховная РадаАнтикоррупционная прокуратура
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