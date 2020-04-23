В одній пенітенціарній установі двоє працівників мають COVID-19 – Денісова
Омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що в одній з пенітенціарних установ західного регіону двоє працівників захворіли на коронавірус.
Джерело: Facebook-сторінка омбудсмена
Дослівно: "Під час перевірки офісом омбудсмана... з’ясовано, що в одній з пенітенціарних установ західного регіону двом працівникам 21 квітня підтверджено коронавірус.
Один випадок встановлено швидким тестом, інший - методом ПЛР".
Деталі: За словами Денісової, ці працівники з 6 квітня перебувають на лікарняному.
Наразі, в установі проводиться епідеміологічне розслідування для встановлення кола осіб, з якими контактували хворі.
Омбудсмен пише, що станом на 23 квітня серед утримуваних осіб немає підтверджених випадків COVID-19.
Денісова просить забезпечити самоізоляцію персоналу установи, де виявили хворобу, та ізоляцію утримуваних осіб, що мали контакт із хворими.
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