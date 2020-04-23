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В одній пенітенціарній установі двоє працівників мають COVID-19 – Денісова

Четвер, 23 квітня 2020, 14:20
В одній пенітенціарній установі двоє працівників мають COVID-19 – Денісова

Омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що в одній з пенітенціарних установ західного регіону двоє працівників захворіли на коронавірус.

Джерело: Facebook-сторінка омбудсмена

Дослівно: "Під час перевірки офісом омбудсмана... з’ясовано, що в одній з пенітенціарних установ західного регіону двом працівникам 21 квітня підтверджено коронавірус.

Один випадок встановлено швидким тестом, інший - методом ПЛР".

Деталі: За словами Денісової, ці працівники з 6 квітня перебувають на лікарняному.

Наразі, в установі проводиться епідеміологічне розслідування для встановлення кола осіб, з якими контактували хворі.

Омбудсмен пише, що станом на 23 квітня серед утримуваних осіб немає підтверджених випадків COVID-19.

Денісова просить забезпечити самоізоляцію персоналу установи, де виявили хворобу, та ізоляцію утримуваних осіб, що мали контакт із хворими.

Нагадаємо: 

  • У Чернівецькому СІЗО виявили першу хвору на коронавірусну інфекцію COVID-19, однак до камерних приміщень жінку не допустили, вона знаходилась в ізоляторі тимчасового тримання.
  • Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова перевірила "Київський слідчий ізолятор" і виявила купу порушень: у камерах не проводять дезінфекції, персонал не забезпечений засобами медзахисту, а їжу в’язням розносять у використаних пластмасових коробках з-під оселедця.

Українська правда
Теми: коронавірусомбудсменCovid-2019Україна
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