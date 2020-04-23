В одній пенітенціарній установі двоє працівників мають COVID-19 – Денісова

Омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що в одній з пенітенціарних установ західного регіону двоє працівників захворіли на коронавірус.

Джерело: Facebook-сторінка омбудсмена

Дослівно: "Під час перевірки офісом омбудсмана... з’ясовано, що в одній з пенітенціарних установ західного регіону двом працівникам 21 квітня підтверджено коронавірус.

Один випадок встановлено швидким тестом, інший - методом ПЛР".

Деталі: За словами Денісової, ці працівники з 6 квітня перебувають на лікарняному.

Наразі, в установі проводиться епідеміологічне розслідування для встановлення кола осіб, з якими контактували хворі.

Омбудсмен пише, що станом на 23 квітня серед утримуваних осіб немає підтверджених випадків COVID-19.

Денісова просить забезпечити самоізоляцію персоналу установи, де виявили хворобу, та ізоляцію утримуваних осіб, що мали контакт із хворими.

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