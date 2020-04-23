В одном пенитенциарном учреждении двое работников имеют COVID-19 – Денисова
Омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что в одном из пенитенциарных учреждений западного региона двое работников заболели коронавирусом.
Источник: Facebook-страница омбудсмена
Дословно: "Во время проверки офисом омбудсмена... установлено, что в одном из пенитенциарных учреждений западного региона у двух работников 21 апреля подтвержден коронавирус.
Один случай установлен быстрым тестом, другой - методом ПЦР".
Детали: По словам Денисовой, эти работники с 6 апреля находятся на больничном.
Сейчас в учреждении проводится эпидемиологическое расследование для установления круга лиц, с которыми контактировали больные.
Омбудсмен пишет, что по состоянию на 23 апреля среди удерживаемых лиц нет подтвержденных случаев COVID-19.
Денисова просит обеспечить самоизоляцию персонала учреждения, где обнаружили болезнь, и изоляцию удерживаемых лиц, имевших контакт с больными.
Напомним:
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