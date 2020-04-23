В одном пенитенциарном учреждении двое работников имеют COVID-19 – Денисова

Омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что в одном из пенитенциарных учреждений западного региона двое работников заболели коронавирусом.

Источник: Facebook-страница омбудсмена

Дословно: "Во время проверки офисом омбудсмена... установлено, что в одном из пенитенциарных учреждений западного региона у двух работников 21 апреля подтвержден коронавирус.

Один случай установлен быстрым тестом, другой - методом ПЦР".

Детали: По словам Денисовой, эти работники с 6 апреля находятся на больничном.

Сейчас в учреждении проводится эпидемиологическое расследование для установления круга лиц, с которыми контактировали больные.

Омбудсмен пишет, что по состоянию на 23 апреля среди удерживаемых лиц нет подтвержденных случаев COVID-19.

Денисова просит обеспечить самоизоляцию персонала учреждения, где обнаружили болезнь, и изоляцию удерживаемых лиц, имевших контакт с больными.

Напомним: