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В одном пенитенциарном учреждении двое работников имеют COVID-19 – Денисова

Четверг, 23 апреля 2020, 14:20
В одном пенитенциарном учреждении двое работников имеют COVID-19 – Денисова

Омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что в одном из пенитенциарных учреждений западного региона двое работников заболели коронавирусом.

Источник: Facebook-страница омбудсмена

Дословно: "Во время проверки офисом омбудсмена... установлено, что в одном из пенитенциарных учреждений западного региона у двух работников 21 апреля подтвержден коронавирус.

Один случай установлен быстрым тестом, другой - методом ПЦР".

Детали: По словам Денисовой, эти работники с 6 апреля находятся на больничном.

Сейчас в учреждении проводится эпидемиологическое расследование для установления круга лиц, с которыми контактировали больные.

Омбудсмен пишет, что по состоянию на 23 апреля среди удерживаемых лиц нет подтвержденных случаев COVID-19.

Денисова просит обеспечить самоизоляцию персонала учреждения, где обнаружили болезнь, и изоляцию удерживаемых лиц, имевших контакт с больными.

Напомним: 

  • В Черновицком СИЗО обнаружили первую больную коронавирусной инфекцией COVID-19, однако в камерные помещения женщину не допустили, она находилась в изоляторе временного содержания.
  • Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова проверила "Киевский следственный изолятор" и обнаружила кучу нарушений: в камерах не проводят дезинфекции, персонал не обеспечен средствами медзащиты, а еду узникам разносят в использованных пластмассовых коробках из-под сельди.

Украинская правда
Темы: коронавирусомбудсменCovid-2019Украина
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