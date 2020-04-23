НАЗК таки перевірить цінний подарунок Суркіса Баканову

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) перевіряє можливе порушення головою СБУ Іваном Бакановим антикорупційного законодавства, коли він отримав від нардепа ОПЗЖ Григорія Суркіса цінний подарунок.

Джерело: відповідь НАЗК на звернення Центру протидії корупції

Дослівно в документі: "Національне агентство з питань запобігання корупції на підставі пункту 6 частини першої статті 11 Закону України "Про запобігання корупції" здійснює моніторинг та контроль за виконанням актів законодавства з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, а також контроль щодо дотримання інших обмежень щодо запобігання корупції у діяльності голови Служби Безпеки України Баканова І.Г."

Деталі: В межах моніторингу НАЗК здійснює перевірку інформації, наведеної у зверненні ЦПК.

Що було раніше: У вересні минулого року журналісти програми "Схеми" оприлюднили інформацію про святкування ювілею Суркіса: його гостей та подарунки, які їм вручав депутат.

Журналісти зафільмували, як гості ювіляра отримували від нього пакет з подарунком, зокрема і Баканов. У пакеті була книга "Епоха Суркіса", а також – фоторамка елітного бренду Fendi, в яку гості мали помістити оперативно роздруковану спільну з іменинником світлину.

Така фоторамка з натуральної шкіри коштує 540 євро – це близько 15 тисяч гривень. Взявши цей подарунок, Баканов міг порушити вимоги закону України "Про запобігання корупції", за якими посадовцю заборонено брати подарунки, вартістю більше, ніж прожитковий мінімум для працездатних осіб (2 тисячі гривень).

Таким чином, якщо це порушення підтвердить суд, очільник СБУ може отримати штраф від 1700 до 3400 гривень та конфіскацію дорогої фоторамки.

Що цікаво, спочатку в НАЗК повідомили, що немає підстав для перевірки цього порушення. Зазначивши, що інформація не містить об’єктивних та достовірних відомостей щодо факту отримання подарунку Бакановим.

Восени 2019 року парламент ухвалив президентський законопроєкт про перезавантаження НАЗК. В січні головою агентства став Олександр Новіков. Саме після зміни керівництва НАЗК змінилася відповідь агентства.