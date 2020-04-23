Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

НАПК таки проверит ценный подарок Суркиса Баканову

Четверг, 23 апреля 2020, 15:50
НАПК таки проверит ценный подарок Суркиса Баканову

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) проверяет возможное нарушение главой СБУ Иваном Бакановым антикоррупционного законодательства, когда он получил от нардепа ОПЗЖ Григория Суркиса ценный подарок.

Источник: ответ НАПК на обращение Центра противодействия коррупции

Дословно в документе: "Национальное агентство по предупреждению коррупции на основании пункта 6 части первой статьи 11 Закона Украины "О предотвращении коррупции" осуществляет мониторинг и контроль за выполнением актов законодательства по вопросам предотвращения и урегулирования конфликта интересов, а также контроль по соблюдению других ограничений предотвращения коррупции в деятельности председателя Службы безопасности Украины Баканова И.Г."

 

Детали: В рамках мониторинга НАПК осуществляет проверку информации, приведенной в обращении ЦПК.

Что было раньше: В сентябре прошлого года журналисты программы "Схемы" обнародовали информацию о праздновании юбилея Суркиса: его гостях и подарках, которые им вручал депутат.

Журналисты сняли, как гости юбиляра получали от него пакет с подарком, в том числе Баканов. В пакете была книга "Эпоха Суркиса", а также - фоторамка элитного бренда Fendi, в которую гости должны были поместить оперативно распечатанную совместную с именинником фотографию.

Такая фоторамка из натуральной кожи стоит 540 евро - это около 15 000 гривен. Взяв этот подарок, Баканов мог нарушить требования закона Украины "О предотвращении коррупции", по которым должностному запрещено принимать подарки стоимостью больше, чем прожиточный минимум для трудоспособных лиц (2000 гривен).

Таким образом, если это нарушение подтвердит суд, глава СБУ может получить штраф от 1700 до 3400 гривен и конфискацию дорогой фоторамки.

Что интересно, сначала в НАПК сообщили, что нет оснований для проверки этого нарушения. Отметив, что информация не содержит объективных и достоверных сведений о факте получения подарка Бакановым.

Осенью 2019 года парламент принял президентский законопроект о перезагрузке НАПК. В январе главой агентства стал Александр Новиков. Именно после смены руководства НАПК изменился ответ агентства.

Темы: БакановНАПКСуркис
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
Баканов
Экс-глава СБУ Баканов трудоустроился адвокатом
Экс-руководитель ГУР Валерий Кондратюк: Баканову было не только сложно руководить СБУ, но и понимать, что происходит в государстве
Агент по прозвищу "Котигорошко"? Детали дела экс-главы крымского СБУ Олега Кулинича, обвиненного в государственной измене
Последние новости
09:45
Вооруженные силы 81 раз за сутки вступили в бой с оккупантами - Генштаб
09:33
Премьер Косово говорит, что Сербия готовит новую провокацию с вооруженными людьми
09:26
обновлено от 00:28На Хмельнитчине ночью работала ПВО, сбили "Шахеда"
09:10
ОП посчитал страны ЕС, которые еще не присоединились к декларации о "гарантиях безопасности" Украине
08:56
фото, видеоПартизаны пробрались на склад боеприпасов в Крыму и обнаружили командный пункт россиян
08:39
Исламисты могли планировать теракты в Кельне, Вене и Мадриде, нескольких задержали
08:25
Украинские защитники уничтожили еще 800 россиян и 28 их артсистем
08:03
Российские военные выпустили по Херсонщине 425 снарядов: четыре человека погибли 
07:38
Этой ночью ПВО сбила 14 из 15 Шахедов 
07:11
Тайвань заявляет что восемь китайских истребителей пересекли срединную линию пролива
Все новости...
Реклама: