НАПК таки проверит ценный подарок Суркиса Баканову

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) проверяет возможное нарушение главой СБУ Иваном Бакановым антикоррупционного законодательства, когда он получил от нардепа ОПЗЖ Григория Суркиса ценный подарок.

Источник: ответ НАПК на обращение Центра противодействия коррупции

Дословно в документе: "Национальное агентство по предупреждению коррупции на основании пункта 6 части первой статьи 11 Закона Украины "О предотвращении коррупции" осуществляет мониторинг и контроль за выполнением актов законодательства по вопросам предотвращения и урегулирования конфликта интересов, а также контроль по соблюдению других ограничений предотвращения коррупции в деятельности председателя Службы безопасности Украины Баканова И.Г."

Детали: В рамках мониторинга НАПК осуществляет проверку информации, приведенной в обращении ЦПК.

Что было раньше: В сентябре прошлого года журналисты программы "Схемы" обнародовали информацию о праздновании юбилея Суркиса: его гостях и подарках, которые им вручал депутат.

Журналисты сняли, как гости юбиляра получали от него пакет с подарком, в том числе Баканов. В пакете была книга "Эпоха Суркиса", а также - фоторамка элитного бренда Fendi, в которую гости должны были поместить оперативно распечатанную совместную с именинником фотографию.

Такая фоторамка из натуральной кожи стоит 540 евро - это около 15 000 гривен. Взяв этот подарок, Баканов мог нарушить требования закона Украины "О предотвращении коррупции", по которым должностному запрещено принимать подарки стоимостью больше, чем прожиточный минимум для трудоспособных лиц (2000 гривен).

Таким образом, если это нарушение подтвердит суд, глава СБУ может получить штраф от 1700 до 3400 гривен и конфискацию дорогой фоторамки.

Что интересно, сначала в НАПК сообщили, что нет оснований для проверки этого нарушения. Отметив, что информация не содержит объективных и достоверных сведений о факте получения подарка Бакановым.

Осенью 2019 года парламент принял президентский законопроект о перезагрузке НАПК. В январе главой агентства стал Александр Новиков. Именно после смены руководства НАПК изменился ответ агентства.