Звільнення голови Державної податкової служби Сергія Верланова та голови Державної митної служби Максима Нефьодова зараз не на часі.

Джерело: міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв’ю виданню LIGA.net

Пряма мова: "Безумовно, кадрові питання назріли. Втім, ситуація вимагає складнішого рішення, аніж просто звільнення двох топ-чиновників. Це не вирішить жодного із визначених державою завдань і просто заведе нас у глухий кут. Разом із кадровими рішеннями потрібні інституційні зміни".

Деталі: Він додав, що коли давав згоду очолити міністерство, у нього була одна умова – карт-бланш на кадрові призначення.

Що було раніше: 4 березня, перед голосування за зміну уряду, президент Володимир Зеленський розкритикував економічну політику уряду та надходження в державний бюджет від митниці. За два місяці нового року невиконання держбюджету склало 16 мільярдів гривень. 13 мільярдів із них це провал надходжень від митниці.

Нефьодов тоді відповів, що надходження до митниці зменшились через уповільнення економіки, падіння промисловості та зміну курсу долара.

Призначений 4 березня, але звільнений за кілька тижнів, міністр фінансів Ігор Уманський ініціював відставки Верланова та Нефьодова.

Верланова зокрема він звинуватив у "скручуванні" ПДВ, від яких, за його словами, держбюджет втрачає 5 млрд грн щомісяця.

Верланов заявив, що усі звинувачення щодо схем з податками "базуються виключно на вкидах неперевіреної інформації третіми особами".

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