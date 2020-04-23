Бойовики поранили двох військових біля Новомихайлівки

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Четвер, 23 квітня 2020, 16:46

У четвер збройні формування Російської Федерації під час обстрілу біля Новомихайлівки поранили двох військових Об’єднаних сил.

Джерело: пресслужба ООС

Дослівно: "Проти українських захисників населеного пункту Новомихайлівка противник застосував ручні протитанкові гранатомети.

Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали осколкові поранення".

Деталі: Військових доставили до військово-медичного закладу, їм надали належну медичну допомогу.

Відзначається, що військовослужбовці ООС дали окупантам "гідну відсіч".

Наразі втрати бойовиків уточнюються.

Українська правда
Теми: ООС Донбас війна окупація


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