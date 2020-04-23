Бойовики поранили двох військових біля Новомихайлівки
У четвер збройні формування Російської Федерації під час обстрілу біля Новомихайлівки поранили двох військових Об’єднаних сил.
Джерело: пресслужба ООС
Дослівно: "Проти українських захисників населеного пункту Новомихайлівка противник застосував ручні протитанкові гранатомети.
Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали осколкові поранення".
Деталі: Військових доставили до військово-медичного закладу, їм надали належну медичну допомогу.
Відзначається, що військовослужбовці ООС дали окупантам "гідну відсіч".
Наразі втрати бойовиків уточнюються.