Бойовики поранили двох військових біля Новомихайлівки

У четвер збройні формування Російської Федерації під час обстрілу біля Новомихайлівки поранили двох військових Об’єднаних сил.

Джерело: пресслужба ООС

Дослівно: "Проти українських захисників населеного пункту Новомихайлівка противник застосував ручні протитанкові гранатомети.

Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали осколкові поранення".

Деталі: Військових доставили до військово-медичного закладу, їм надали належну медичну допомогу.

Відзначається, що військовослужбовці ООС дали окупантам "гідну відсіч".

Наразі втрати бойовиків уточнюються.