Боевики ранили двух военных у Новомихайловки
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Четверг, 23 апреля 2020, 16:46
В четверг вооруженные формирования Российской Федерации при обстреле у Новомихайловкм ранили двух военных Объединенных сил.
Источник: пресс-служба ООС
Дословно: "Против украинских защитников населенного пункта Новомихайловка противник применил ручные противотанковые гранатометы.
Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения".
Детали: Военных доставили в военно-медицинское учреждение, им предоставили надлежащую медицинскую помощь.
Отмечается, что военнослужащие ООС дали оккупантам "достойный отпор".
Сейчас потери боевиков уточняются.
Украинская правда
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