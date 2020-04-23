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Боевики ранили двух военных у Новомихайловки

Четверг, 23 апреля 2020, 16:46
Боевики ранили двух военных у Новомихайловки

В четверг вооруженные формирования Российской Федерации при обстреле у Новомихайловкм ранили двух военных Объединенных сил.

Источник: пресс-служба ООС

Дословно: "Против украинских защитников населенного пункта Новомихайловка противник применил ручные противотанковые гранатометы.

Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения".

Детали: Военных доставили в военно-медицинское учреждение, им предоставили надлежащую медицинскую помощь.

Отмечается, что военнослужащие ООС дали оккупантам "достойный отпор".

Сейчас потери боевиков уточняются.

Украинская правда
Темы: ООСДонбассвойнаоккупация
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