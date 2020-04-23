Боевики ранили двух военных у Новомихайловки

45 просмотров
Четверг, 23 апреля 2020, 16:46

В четверг вооруженные формирования Российской Федерации при обстреле у Новомихайловкм ранили двух военных Объединенных сил.

Источник: пресс-служба ООС

Дословно: "Против украинских защитников населенного пункта Новомихайловка противник применил ручные противотанковые гранатометы.

Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения".

Детали: Военных доставили в военно-медицинское учреждение, им предоставили надлежащую медицинскую помощь.

Отмечается, что военнослужащие ООС дали оккупантам "достойный отпор".

Сейчас потери боевиков уточняются.

Украинская правда
Темы: ООС Донбасс война оккупация


powered by lun.ua
Материалы по теме
Формирования Российской Федерации восемь раз обстреляли позиции ОС 23 апреля 2020, 07:30
Боевики несколько раз открывали огонь, а бойцы ОС его "закрывали" – штаб 22 апреля 2020, 18:06
Великобритания возмущена обстрелами боевиков на Пасху 21 апреля 2020, 23:28
Все новости
Главные новости
Венедиктова записала обращение по делу "Приватбанка"
Бывшего СБУшника назначили главой Закарпатской ОГА
23 апреля. No time to die: В Европе "масочный режим", в США массовое тестирование, в Москве праздновали день рождения Ленина
Селфи за 15 минут: Кабмин определил, как будет действовать электронный контроль за карантином
Все новости
Фото

Фотографиня и путешественница воспроизводит невероятные пейзажи дома

Медицина

Как коронавирус влияет на тело человека

Поиск по сайту
Архив
Весь архів