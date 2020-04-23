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Вбивство чоловіка у Львові: поліція затримала можливого підозрюваного

Четвер, 23 квітня 2020, 16:55
Вбивство чоловіка у Львові: поліція затримала можливого підозрюваного

Правоохоронці Львова затримали чоловіка, який може бути причетним до вбивства людини 22 квітня на вулиці Академіка Павлова.

Джерело: депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич у Facebook, речник поліції Львівської області Світлана Добровольська у коментарі "Українській правді"

Пряма мова Добровольської: "Затримали чоловіка, який може бути причетним до вчорашнього вбивства. Може бути причетним. Зараз встановлюється все. Проводяться слідчі дії".

Деталі: За словами Зінкевича, чоловіка затримали близько 16:00 на парковці "Ашану" на проспекті Чорновола. Підозрюваний був в автомобілі "Мерседес" сірого кольору.

Що було раніше: 22 квітня у Львові внаслідок збройного нападу загинув чоловік, у місті та на території області ввели поліцейські операції для розшуку та затримання зловмисників, котрі втекли з місця події.

Ірина Балачук, УП
Теми: Львіввбивствополіція
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