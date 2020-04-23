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Убийство мужчины во Львове: полиция задержала возможного подозреваемого

Четверг, 23 апреля 2020, 16:55
Убийство мужчины во Львове: полиция задержала возможного подозреваемого

Правоохранители Львова задержали мужчину, который может быть причастен к убийству человека 22 апреля на улице Академика Павлова.

Источник: депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич в Facebook, преcc-секретарь полиции Львовской области Светлана Добровольская в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Добровольской: "Задержали мужчину, который может быть причастен к вчерашнему убийству. Может быть причастен. Сейчас устанавливается все. Проводятся следственные действия".

Детали: По словам Зинкевича, мужчину задержали около 16:00 на парковке "Ашана" на проспекте Чорновола. Подозреваемый был в автомобиле "Мерседес" серого цвета.

Что было раньше: 22 апреля во Львове в результате вооруженного нападения погиб человек, в городе и на территории области ввели полицейские операции для розыска и задержания злоумышленников, которые скрылись с места происшествия.

Ирина Балачук, УП
Темы: Львовубийствополиция
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