"Слуга народу" вже місяць намагається віддати гроші партії на боротьбу з коронавірусом
Після того, як ЗМІ процитували очільника НАЗК щодо відсутності заяви жодної з партій про відмову від держфінансування, партія "Слуга народу" виступила зі ще однією політичною заявою.
Джерело: заступниця голови депутатської фракції Євгенія Кравчук у Facebook
Пряма мова: "Ми відмовилися від бюджетного фінансування до кінця 2020 року. Крапка! Голова партії "Слуга Народу" Олександр Корнієнко підписав відповідного листа, який сьогодні було передано і зареєстровано в НАЗК".
Деталі: Документ, який оприлюднила Кравчук, датований 23 квітня.
Заступниця голови фракції роз’яснює, що держфінансування партії "Слуга Народу" на 2020 рік – приблизно 140 млн грн. Своїм листом до НАЗК партія відмовляється від бюджетних грошей на 3 та 4 квартали, тобто 70 млн гривень, щоб спрямувати їх на боротьбу з коронавірусом.
За словами Кравчук, навіть кошти за 1 та 2 квартали, які вже було виділено, СН планує передати на подолання COVID-19, "просто в інший спосіб". Законодавство не дозволяє віддати їх напряму – оскільки благодійність не є статутною діяльністю партії.
Заступниця голови фракції каже, що партія планує профінансувати громадські організації, які й займатимуться закупівлею медикаментів, медзасобів та обладнання для боротьби з вірусом. Контролювати діяльність цих організацій мають депутати СН.
Що передувало: 21 квітня набув чинності закон, в якому йдеться, що партія може відмовитися від фінансування за квартал, а не як раніше - на всі п'ять років каденції Верховної Ради
Глава Національного агентства з питань запобігання клорупції Олександр Новіков в інтерв'ю "РБК-Україна", яке вийшло 23 квітня, повідомив, що з приводу відмови від державного фінансування до НАЗК не звернулася жодна партія.
Передісторія:
- Наприкінці березня у партії "Слуга народу" зробили гучну політичну заяву про відмову від держфінансування на рік на користь боротьби з коронавірусом.
- Однак пізніше з’ясувалося, що втілити це у життя наразі неможливо, оскільки згідно з чинним законодавством фінансування отримується на весь період – тобто від виборів до виборів.
- Також за законом, у разі отримання Національним агентством із запобігання корупції відповідної заяви партії та прийняття ним відповідного рішення, НАЗК готує звернення до Міністерства фінансів України про зменшення відповідного бюджетного призначення.
- На уточнююче запитання УП, яким же чином спрямувати кошти, від яких партія відмовляється, на боротьбу з коронавірусом, голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієко зазначив, що це вже компетенція Мінфіну.