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"Слуга народа" уже месяц пытается отдать деньги партии на борьбу с коронавирусом

Четверг, 23 апреля 2020, 17:15
Слуга народа уже месяц пытается отдать деньги партии на борьбу с коронавирусом

После того, как СМИ процитировали главы НАПК об отсутствии заявлений партий об отказе от госфинансирования, партия "Слуга народа" выступила с еще одним политическим заявлением.

Источник: зампредседателя депутатской фракции Евгения Кравчук в Facebook

Прямая речь: "Мы отказались от бюджетного финансирования к концу 2020 года. Точка! Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко подписал соответствующее письмо, которое сегодня было передано и зарегистрировано в НАПК".

Детали: Документ, который обнародовала Кравчук, датирован 23 апреля.

 

Заместитель председателя фракции разъясняет, что госфинансирование партии "Слуга народа" на 2020 год - примерно 140 млн грн. Своим письмом к НАПК партия отказывается от бюджетных денег на 3 и 4 кварталы, то есть это 70 млн гривен, чтобы направить их на борьбу с коронавирусом.

По словам Кравчук, даже средства за 1 и 2 кварталы, которые уже были выделены, СН планирует передать на преодоление COVID-19, "просто другим способом". Законодательство не позволяет отдать их напрямую - так благотворительность не является уставной деятельностью партии.

Заместитель председателя фракции говорит, что партия планирует профинансировать общественные организации, которые будут заниматься закупкой медикаментов, медсредств и оборудованием для борьбы с вирусом. Контролировать деятельность этих организаций должны депутаты СН.

Что предшествовало: 21 апреля вступил в силу закон, в котором говорится, что партия может отказаться от финансирования за квартал, а не как раньше - на все пять лет каденции Верховной Рады.

Глава Национального агентства по вопросам предотвращения клорупции Александр Новиков в интервью "РБК-Украина", которое вышло 23 апреля, сообщил, что с отказом от государственного финансирования в НАПК не обращалась ни одна партия.

Предыстория:

  • В конце марта в партии "Слуга народа" сделали громкое политическое заявление об отказе от госфинансирования за год в пользу борьбы с коронавирусом.
  • Однако позже выяснилось, что воплотить это в жизнь пока невозможно, поскольку согласно действующему законодательству финансирование партия получает на весь период - то есть от выборов до выборов.
  • Также по закону, в случае получения Национальным агентством по предупреждению коррупции соответствующего заявления партии и принятия им соответствующего решения, НАПК готовит обращение в Министерство финансов Украины об уменьшении соответствующего бюджетного назначения.
  • На уточняющий вопрос УП, каким же образом направить средства, от которых партия отказывается, на борьбу с коронавирусом, председатель партии "Слуга народа" Александр Корниеко отметил, что это уже компетенция Минфина.

Темы: Слуга народа
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