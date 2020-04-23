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НАЗК: Жодна партія не відмовилась від держфінансування

Четвер, 23 квітня 2020, 13:33
Голова НАЗК Олександр Новіков

Жодна партія не звернулася до НАЗК з приводу відмови від державного фінансування.

Джерело: глава НАЗК Олександр Новіков в інтерв'ю "РБК-Україна

Пряма мова: "Жодна партія до нас не зверталася".

Деталі: Він зазначив, що до 21 квітня партії мали можливість відмовитися від фінансування тільки на всі п'ять років каденції Верховної ради.

За словами глави НАЗК, з 21 квітня набув чинності закон, в якому йдеться, що партія може відмовитися від фінансування за квартал.

Що було раніше:  Наприкінці березня у партії "Слуга народу" зробили гучну політичну заяву про відмову від держфінансування на рік на користь боротьби з коронавірусом.

Однак пізніше з’ясувалося, що втілити це у життя наразі неможливо, оскільки згідно з чинним законодавством фінансування отримується на весь період – тобто від виборів до виборів.

Також за законом, у разі отримання Національним агентством із запобігання корупції відповідної заяви партії та прийняття ним відповідного рішення, НАЗК готує звернення до Міністерства фінансів України  про зменшення відповідного бюджетного призначення.

На уточнююче запитання УП, яким же чином спрямувати кошти, від яких партія відмовляється, на боротьбу з коронавірусом, Корнієко зазначив, що це вже компетенція Мінфіну.

"Українська правда" у Threads

Теми: НАЗКСлуга народу
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