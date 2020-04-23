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Нацрада перевірить телеканал "112 Україна", але вже після карантину

Четвер, 23 квітня 2020, 18:12
Нацрада перевірить телеканал 112 Україна, але вже після карантину

На підставі результатів моніторингу мовлення, який зафіксував в ефірі телеканалу "112 Україна" (ТОВ "ТРК "112-ТВ", м. Київ) ознаки порушень норм Закону України "Про телебачення і радіомовлення", Національна рада вирішила призначити мовнику позапланову перевірку.

Джерело: пресслужба Національної ради України  з питань телебачення і радіомовлення

Деталі: Під час проведення моніторингу Національна рада виявила, що 19 квітня 2020 року о 13:05 телеканал "112 Україна" демонстрував анімаційний фільм "Необыкновенное путешествие Серафимы" (виробник – Російська Федерація, 2015 р., "КиноАтис", фонд преподобного Серафима Саровського, режисер – Сергій Антонов) за участі російського актора Михайлова Олександра Яковича, прізвище якого внесено до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.  

Поширення в ефірі відповідного контенту є ознакою порушення вимог Закону України "Про телебачення і радіомовлення", оскільки чинним законодавством не допускається використання телерадіоорганізацій для трансляції аудіовізуальних творів (фільмів, телепередач, крім інформаційних та інформаційно-аналітичних телепередач), одним із учасників яких є особа, внесена до зазначеного Переліку осіб.

Крім того, Нацрада зафіксувала, що телеканал "112 Україна" не дотримується законодавства України та вимог ліцензії.  

Національна рада перевірить діяльність телеканалу "112 Україна" на наявність відповідних порушень після закінчення карантину.

"Українська правда" у Threads

Теми: НацрадателебаченняМедведчук
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