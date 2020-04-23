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Нацсовет проверит телеканал "112 Украина", но уже после карантина

Четверг, 23 апреля 2020, 18:12
Нацсовет проверит телеканал 112 Украина, но уже после карантина

На основании результатов мониторинга вещания, который зафиксировал в эфире телеканала "112 Украина" (ООО "ТРК "112 ТВ", г. Киев) признаки нарушений норм Закона Украины "О телевидении и радиовещании", Национальный совет решил назначить внеплановую проверку.

Источник: пресс-служба Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания

Детали: Во время проведения мониторинга Национальный совет обнаружил, что 19 апреля 2020 года в 13:05 телеканал "112 Украина" демонстрировал анимационный фильм "Необыкновенное путешествие Серафимы" (производитель - Российская Федерация, 2015, "КиноАтис", фонд преподобного Серафима Саровского, режиссер - Сергей Антонов) при участии российского актера Михайлова Александра Яковлевича, фамилия которого внесена в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Распространение в эфире соответствующего контента является признаком нарушения требований Закона Украины "О телевидении и радиовещании", поскольку действующим законодательством не допускается использование телерадиоорганизациями для трансляции аудиовизуальных произведений (фильмов, телепередач, кроме информационных и информационно-аналитических телепередач), одним из участников которых является лицо, внесенное в указанный Перечень лиц.

Кроме того, Нацсовет зафиксировал, что телеканал "112 Украина" не придерживается законодательства Украины и требований лицензии.

Национальный совет проверит деятельность телеканала "112 Украина" на наличие соответствующих нарушений после окончания карантина.

"Украинская правда" в Threads

Темы: НацсоветтелевидениеМедведчук
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