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У Криму орудує російський холдинг-шпигун – СБУ

Четвер, 23 квітня 2020, 21:29
У Криму орудує російський холдинг-шпигун – СБУ

Служба безпеки України каже, що викрила холдинг російських телекомунікаційних компаній на таємному зборі інформації про мешканців тимчасово анексованого Криму.

Джерело: сайт СБУ і співрозмовник Української правди у правоохоронних органах

Деталі: Згідно з повідомленням, російське товариство підключило у Криму власну телекомунікаційну мережу до апаратно-програмних комплексів, які діють в інтересах ФСБ РФ.

УП дізналася, що йдеться про російське ТОВ "Юнайтед телеком", яке входить до холдингу Wnet.

За даними спецслужби, програмні комплекси "Юнайтед телеком" здійснюють таємний збір інформації з телекомунікаційних мереж через несанкціоноване отримання даних користувачів мережі інтернет, а також блокування українських інтернет-сайтів на території Криму.

СБУ з цього приводу веде досудове розслідування за статтями 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) та 111 (державна зрада) Кримінального кодексу.

Президенту і кінцевому бенефіціарному власнику російського холдингу та юристу групи телекомкомпаній вже оголошено про підозру.

За даними СБУ, президент холдингу наразі переховується від слідства у США. Росіянину, який був пособником, оголошено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 КК України, тобто "у діянні, умисно вчиненому за попередньою змовою групою осіб, на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: наданні іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України".

У спецслужбі додали, що до групи російського холдингу входить 15 юридичних осіб, які очолюються єдиним керівництвом. Указана холдингова компанія надавала телекомунікаційні послуги українським державним установам та товариствам.

Власник компанії за попередньою змовою із юристом та за пособництва росіянина підключили телекомунікаційні мережі вказаної юридичної особи до Системи оперативно-розшукових заходів, що здійснює моніторинг та зберігання конфіденційних даних користувачів в мережі Інтернет на території півострова Крим в інтересах ФСБ країни-окупанта.

Також вони надали доступ до мережі апаратно-програмного комплексу "Ревізор", що призначений для блокування доступу до інформаційних ресурсів, контенту та сайтів в мережі Інтернет, перелік яких визначено "Роскомнадзором", в тому числі офіційних державних інформаційних ресурсів України.

Розміщення вказаного обладнання для проведення оперативно-розшукових заходів та збереження на ньому інформації надає можливість РФ і окремим підрозділам ФСБ РФ та їх представникам отримати доступ до змісту спілкування абонентів, що знаходяться на тимчасово окупованій території АР Крим, відомостей щодо їх місцезнаходження, обсягу отриманих послуг.

Ця інформація використовується спецслужбами для виявлення та переслідування осіб, які не згодні з окупацією Криму, а також для протидії законній діяльності правоохоронних та інших державних органів на території України.

Українська правда

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Теми: КримРосіяшпигунствокриміналтехнології
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