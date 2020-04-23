В Крыму орудует российский холдинг-шпион – СБУ

Служба безопасности Украины заявляет, что разоблачила холдинг российских телекоммуникационных компаний на тайном сборе информации о жителях временно аннексированного Крыма.

Источник: сайт СБУ и собеседник Украинской правды в правоохранительных органах

Детали: Согласно сообщению, российское общество подключило в Крыму собственную телекоммуникационную сеть к аппаратно-программным комплексам, которые действуют в интересах ФСБ РФ.

УП узнала, что речь идет о российском ООО "Юнайтед Телеком", которое входит в холдинг Wnet.

По данным спецслужбы, программные комплексы "Юнайтед Телеком" осуществляют тайный сбор информации с телекоммуникационных сетей через несанкционированное получение данных пользователей сети интернет, а также блокировку украинских интернет-сайтов на территории Крыма.

СБУ по этому поводу ведет досудебное расследование по статьям 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) и 111 (государственная измена) Уголовного кодекса.

Президенту и конечному бенефициарноум собственнику российского холдинга и юристу группы телекомкомпаний уже объявлено о подозрении.

По данным СБУ, президент холдинга сейчас скрывается от следствия в США. Россиянину, который был пособником, объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 УК Украины, то есть "в деянии, умышленно совершенном по предварительному сговору группой лиц, в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: предоставлении иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины".

В спецслужбе добавили, что в группу российского холдинга входит 15 юридических лиц, которые возглавляются единым руководством. Указанная холдинговая компания предоставляла телекоммуникационные услуги украинским государственным учреждениям и обществам.

Владелец компании по предварительному сговору с юристом и при пособничестве россиянина подключили телекоммуникационные сети указанного юридического лица к Системе оперативно-розыскных мероприятий, осуществляет мониторинг и хранения конфиденциальных данных пользователей в сети Интернет на территории полуострова Крым в интересах ФСБ страны-оккупанта.

Также они предоставили доступ к сети аппаратно-программного комплекса "Ревизор", который предназначен для блокировки доступа к информационным ресурсам, контента и сайтов в сети Интернет, перечень которых определен "Роскомнадзором", в том числе официальных государственных информационных ресурсов Украины.

Размещение указанного оборудования для проведения оперативно-розыскных мероприятий и сохранения на нем информации позволяет РФ, а также отдельным подразделениям ФСБ РФ и их представителям получить доступ к содержанию общения абонентов, находящихся на временно оккупированной территории АР Крым, сведений об их местонахождении, объема полученных услуг.

Эта информация используется спецслужбами для выявления и преследования лиц, которые не согласны с оккупацией Крыма, а также для противодействия законной деятельности правоохранительных и других государственных органов на территории Украины.