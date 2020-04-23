Директорка лікарні у Дніпрі не планує припиняти голодування

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Четвер, 23 квітня 2020, 18:29

Гендиректорка Дніпропетровської обласної реабілітаційної лікарні Інеса Шевченко не припинятиме голодування на знак протесту проти запровадження другого етапу медреформи, яке вона розпочала 21 квітня.

Джерело: "Радіо Свобода"

Шевченко розповіла, що НСЗУ підписала із лікарнею договір на надання пакету послуг із медичної реабілітації дорослих та дітей з ураженням опорно-рухового апарату на 2 мільйона 367 тисяч гривень, за яким у квітні лікарні було перераховано 236 тисяч гривень.

Пряма мова: "236 тисяч – багато це чи мало? У нас на заробітну платню щомісячно йшло 1 мільйон 300 – 1 мільйон 500 тисяч гривень. А лікарня – це ж не тільки заробітна плата. Яка послуга "йде за пацієнтом"? Ну йде. Знання лікарів та руки медсестер і санітарок – це все, що зараз оплачується. А решта?".

Деталі: За її словами, заклад очікує на підписання додаткової угоди з НСЗУ на 10 мільйонів гривень, але поки, за її словами, з боку служби це "тільки наміри".

У НСЗУ повідомили, що лікарня загалом отримає 12 млн гривень – 2,3 мільйона гривень на "медичну реабілітацію дорослих та дітей з ураженням опорно-рухового апарату" і майже 10 млн на "медичну реабілітацію дорослих та дітей з ураженням нервової системи".

Шевченко заявляє, що персонал очолюваної нею лікарні мав намір підтримати її голодування, однак вона вмовила не робити цього.

Нагадаємо:

  • Другий етап медичної реформи почався з 1 квітня. Він передбачає запровадження принципу "гроші йдуть за пацієнтом" в закладах, які надають спеціалізовану медичну допомогу.
  • 21 квітня Шевченко оголосила про початок голодування через запуск другого етапу медичної реформи.

Теми: Дніпро охорона здоров'я медицина реформи


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