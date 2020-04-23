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Директор больницы в Днепре не планирует прекращать голодовку

Четверг, 23 апреля 2020, 18:29
Директор больницы в Днепре не планирует прекращать голодовку

Гендиректор Днепропетровской областной реабилитационной больницы Инесса Шевченко заявила, что не прекратит голодовку в знак протеста против введения второго этапа медреформы, которую она начала 21 апреля.

Источник: "Радио Свобода"

Шевченко рассказала, что НСЗУ подписала с больницей договор на оказание пакета услуг по медицинской реабилитации взрослых и детей с поражением опорно-двигательного аппарата на 2 367 000 гривен, по которому в апреле больницы было перечислено 236 тысяч гривен.

Прямая речь: "236 тысяч - много это или мало? У нас на заработную плату ежемесячно шло 1,3 млн - 1,5 млн гривен. А больница - это не только заработная плата. Какая услуга "идет за пациентом"? Ну идет. Знание врачей и руки медсестер и санитарок - это все, что сейчас оплачивается. А остальные?".

Детали: По ее словам, заведение ожидает подписания дополнительного соглашения с НСЗУ на 10 млн гривен, но пока, по ее словам, со стороны службы это "только намерения".

В НСЗУ сообщили, что больница в общем получит 12 млн гривен - 2,3 миллиона гривен на "медицинскую реабилитацию взрослых и детей с поражением опорно-двигательного аппарата" и почти 10 млн на "медицинскую реабилитацию взрослых и детей с поражением нервной системы".

Шевченко заявляет, что персонал возглавляемой ею больницы намеревался поддержать ее голодание, однако она уговорила не делать этого.

Напомним:

  • Второй этап медицинской реформы начался с 1 апреля. Он предусматривает введение принципа "деньги следуют за пациентом" в учреждениях, оказывающих специализированную медицинскую помощь.
  • 21 апреля Шевченко объявила голодовку из-за запуска второго этапа медицинской реформы.

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Темы: Днепрздравоохранениемедицинареформы
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