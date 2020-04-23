На Житомирщині повідомляють про нову пожежу "загрозливих масштабів"

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Четвер, 23 квітня 2020, 19:23

В другій половині дня 23 квітня в Поясківському лісництві Білокоровицького лісгоспу виникла пожежа, котра відразу ж набула загрозливих масштабів.

Джерело: пресслужба Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства, МВС України

Деталі: Наразі над її локалізацією працюють близько 50 працівників лісової охорони та більше 10 одиниць техніки. До гасіння долучилися 25 рятувальників з 4 автоцистернами, працює авіація.

На допомогу прибувають пожежні ланки сусідніх лісгоспів.

В ОУЛМГ додають, що одночасно відбувається гасіння  вогню у Велідницькому лісництві Словечанського лісгоспу.

У МВС зазначають, що пожежі у лісових масивах Овруцького району локалізовані.

Рятувальники надають допомогу у гасінні окремих осередків тління трав’яного настилу, лісової підстилки, пеньків та деревини у Виступовицькому, Бережецькому та Словечанському лісництвах.

Нагадаємо: 23 квітня у Чорнобильській зоні гасять три осередки пожеж.

Українська правда
Теми: Житомирщина пожежа МВС ДСНС


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