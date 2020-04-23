В Житомирской области сообщают о новом пожаре "угрожающих масштабов"

636 просмотров
Четверг, 23 апреля 2020, 19:23

Во второй половине дня 23 апреля в Пояскивском лесничестве Белокоровицкого лесхоза возник пожар, который сразу же приобрел угрожающие масштабы.

Источник: пресс-служба Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства, МВД Украины

Детали: Сейчас над ее локализацией работают около 50 работников лесной охраны и более 10 единиц техники. К тушению присоединились 25 спасателей с 4 автоцистернами, работает авиация.

На помощь прибывают пожарные звенья соседних лесхозов.

В ОУЛОХ добавляют, что одновременно происходит тушение огня в ВЕЛИДНИЦКЕ лесничестве Словечанского лесхоза.

В МВД отмечают, что пожары в лесных массивах Овручского района локализованы.

Спасатели оказывают помощь в тушении отдельных очагов тления травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины в Виступовицком, Бережецком и Словечанском лесничествах.

Напомним: 23 апреля в Чернобыльской зоне тушат три очага пожаров.

Темы: Житомирская область пожар МВД ГСЧС


powered by lun.ua
Материалы по теме
Пожары на Житомирщине: причиной может быть повреждение электропроводов 22 апреля 2020, 01:20
На Житомирщине коронавирус обнаружили еще у 17 человек 22 апреля 2020, 00:16
Синоптики пока дождей не прогнозируют, но воздух в Киеве приходит в норму 21 апреля 2020, 12:20
Все новости
Главные новости
Венедиктова записала обращение по делу "Приватбанка"
Бывшего СБУшника назначили главой Закарпатской ОГА
23 апреля. No time to die: В Европе "масочный режим", в США массовое тестирование, в Москве праздновали день рождения Ленина
Селфи за 15 минут: Кабмин определил, как будет действовать электронный контроль за карантином
Все новости
здоровье

9 признаков, что вы пьете слишком много алкоголя во время карантина

Образование

Полезный карантин: научитесь первой медицинской помощи онлайн

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!