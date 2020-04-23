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В Житомирской области сообщают о новом пожаре "угрожающих масштабов"

Четверг, 23 апреля 2020, 19:23
В Житомирской области сообщают о новом пожаре угрожающих масштабов

Во второй половине дня 23 апреля в Пояскивском лесничестве Белокоровицкого лесхоза возник пожар, который сразу же приобрел угрожающие масштабы.

Источник: пресс-служба Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства, МВД Украины

Детали: Сейчас над ее локализацией работают около 50 работников лесной охраны и более 10 единиц техники. К тушению присоединились 25 спасателей с 4 автоцистернами, работает авиация.

На помощь прибывают пожарные звенья соседних лесхозов.

В ОУЛОХ добавляют, что одновременно происходит тушение огня в ВЕЛИДНИЦКЕ лесничестве Словечанского лесхоза.

В МВД отмечают, что пожары в лесных массивах Овручского района локализованы.

Спасатели оказывают помощь в тушении отдельных очагов тления травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины в Виступовицком, Бережецком и Словечанском лесничествах.

Напомним: 23 апреля в Чернобыльской зоне тушат три очага пожаров.

Темы: Житомирская областьпожарМВДГСЧС
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