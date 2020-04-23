В Житомирской области сообщают о новом пожаре "угрожающих масштабов"
Во второй половине дня 23 апреля в Пояскивском лесничестве Белокоровицкого лесхоза возник пожар, который сразу же приобрел угрожающие масштабы.
Источник: пресс-служба Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства, МВД Украины
Детали: Сейчас над ее локализацией работают около 50 работников лесной охраны и более 10 единиц техники. К тушению присоединились 25 спасателей с 4 автоцистернами, работает авиация.
На помощь прибывают пожарные звенья соседних лесхозов.
В ОУЛОХ добавляют, что одновременно происходит тушение огня в ВЕЛИДНИЦКЕ лесничестве Словечанского лесхоза.
В МВД отмечают, что пожары в лесных массивах Овручского района локализованы.
Спасатели оказывают помощь в тушении отдельных очагов тления травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины в Виступовицком, Бережецком и Словечанском лесничествах.
Напомним: 23 апреля в Чернобыльской зоне тушат три очага пожаров.