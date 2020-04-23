У Чорнобильській зоні гасять три осередки пожеж

У Чорнобильській зоні досі гасять пожежі на території Луб’янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв.

Джерело: пресслужба ДСНС

Дослівно: "Станом на 18 год. 23 квітня у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні пожеж на території Луб’янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв".

Деталі: Згідно із повідомленням, основні зусилля спрямовані на локалізацію 3 осередків тління пеньків, залишків деревини та торф’янику в осередках пройдених вогнем (с. Розсоха, с. Крива Гора та с. Рудьки – с. Буряківка).

До гасіння залучено 1 тис. 164 особи та 286 одиниць техніки, в тому числі 7 шляхопрокладачів Збройних Сил України.

Що було раніше: директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Володимир Демчук на брифінгу 22 квітня повідомив, що в Чорнобильській зоні відчуження немає осередків відкритого вогню, але повністю загасити пожежу не вдається через захаращену лісову місцевість.

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