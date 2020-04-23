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Суд Києва арештував 13 членів наркосиндикату і призначив заставу у чверть мільярда

Четвер, 23 квітня 2020, 21:09
Організатор - колишній борець із наркозлочинністю

Шевченківський районний суд міста Києва арештував 13 учасників злочинної групи, яких підозрюють у масовому виробництві та збуті метадону на території Києва та Київської області.

Джерело: прокуратура Києва, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП

Деталі: Суд задовільнив клопотання прокурора та обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з альтернативою внесення застави у розмірі від 5 млн гривень до 42 млн гривень для кожного.

Сумарний розмір визначених судом застав складає понад 250 млн гривень.

Пряма мова Максимець: "Жоден з затриманих не визнав своєї вини. Їхній захист просив про домашній арешт. Суд критично поставився до пояснень підозрюваних щодо обставин їхнього затримання, присутності в нарколабораторіях та знайомства з іншими учасниками провадження і задовольнив клопотання відносно всіх".

Що передувало: 21 квітня силовики провели спецоперацію: майже 70 одночасних обшуків за місцем проживання та у транспортних засобах учасників злочинного угруповання, а також у двох нарколабораторіях. Затримали 13 учасників злочинного угруповання.

Серед затриманих двоє організаторів, один з яких виявився колишнім працівником відділу у боротьбі з незаконним обігом наркотиків МВС, особи, які забезпечували діяльність нарколабораторій, та фасувальники.

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили понад 50 кг метадону вартістю близько 2 млн доларів США, що є найбільшою партію психотропних речовин, вилучених за останні роки.

Українська правда
Теми: прокуратураКиївсуд
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