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Суд в Киеве арестовал 13 членов наркосиндиката и назначил залог в четверть миллиарда

Четверг, 23 апреля 2020, 21:09
Организатор - бывший борец с наркопреступностью

Шевченковский районный суд города Киева арестовал 13 участников преступной группы, подозреваемых в массовом производстве и сбыте метадона на территории Киева и Киевской области.

Источник: прокуратура Киева, пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец в комментарии УП

Детали: Суд удовлетворил ходатайство прокурора и избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере от 5 млн гривен до 42 млн гривен для каждого.

Суммарный размер определенных судом залогов составляет более 250 млн гривен.

Прямая речь Максимец: "Ни один из задержанных не признал своей вины. Их защита просила о домашнем аресте. Суд критически отнесся к объяснениям подозреваемых по обстоятельствам их задержания, присутствия в нарколаборатории и знакомства с другими участниками производства и удовлетворил ходатайство относительно всех".

Что предшествовало: 21 апреля силовики провели спецоперацию: почти 70 одновременных обысков по месту жительства и в транспортных средствах участников преступной группировки, а также в двух нарколабораториях. Задержали 13 участников преступной группировки.

Среди задержанных двое организаторов, один из которых оказался бывшим работником отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД, лица, обеспечивающие деятельность нарколабораторий, и фасовщики.

Во время следственных действий правоохранители изъяли более 50 кг метадона стоимостью около 2 млн долларов США, что является крупнейшей партии психотропных веществ, изъятых за последние годы.

Украинская правда
Темы: прокуратураКиевсуд
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