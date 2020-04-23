Шевченковский районный суд города Киева арестовал 13 участников преступной группы, подозреваемых в массовом производстве и сбыте метадона на территории Киева и Киевской области.

Источник: прокуратура Киева, пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец в комментарии УП

Детали: Суд удовлетворил ходатайство прокурора и избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере от 5 млн гривен до 42 млн гривен для каждого.

Суммарный размер определенных судом залогов составляет более 250 млн гривен.

Прямая речь Максимец: "Ни один из задержанных не признал своей вины. Их защита просила о домашнем аресте. Суд критически отнесся к объяснениям подозреваемых по обстоятельствам их задержания, присутствия в нарколаборатории и знакомства с другими участниками производства и удовлетворил ходатайство относительно всех".

Что предшествовало: 21 апреля силовики провели спецоперацию: почти 70 одновременных обысков по месту жительства и в транспортных средствах участников преступной группировки, а также в двух нарколабораториях. Задержали 13 участников преступной группировки.

Среди задержанных двое организаторов, один из которых оказался бывшим работником отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД, лица, обеспечивающие деятельность нарколабораторий, и фасовщики.

Во время следственных действий правоохранители изъяли более 50 кг метадона стоимостью около 2 млн долларов США, что является крупнейшей партии психотропных веществ, изъятых за последние годы.