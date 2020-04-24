Перше в штаті Нью-Йорк дослідження людей на антитіла до COVID-19 показує, що у 13,9% опитаних вони є, тобто вони вже заразилися і одужали від вірусу. Така статистика вказує на те, що 2,7 мільйона чоловік були інфіковані по всьому штату.

Джерело: губернатор Нью-Йорка Ендрю Куомо, передає cbs news

Деталі: Опитування було проведено на основі вибірки з приблизно 3000 чоловік. Результати показують антитіла у 12% жінок і 15,9% чоловіків.

За словами Куомо, якщо результати підтвердяться, і рівень зараження в Нью-Йорку складе близько 14%, відсоток смертності від коронавіруса може бути переглянутий.

Губернатор підкреслив, що опитування дало тільки попередні дані.

В США з початку епідемії нового коронавірусу на COVID-19 перевірили 669 982 жителів штату Нью-Йорк. У 269 ​​756 громадян діагностували COVID-19. Понад 15 тисяч хворих у Нью-Йорку вже померло.

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