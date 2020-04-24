У Нью-Йорку на коронавірус перехворіли майже 3 мільйона людей — дослідження

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П'ятниця, 24 квітня 2020, 07:04

Перше в штаті Нью-Йорк дослідження людей на антитіла до COVID-19 показує, що у 13,9% опитаних вони є, тобто вони вже заразилися і одужали від вірусу. Така статистика вказує на те, що 2,7 мільйона чоловік були інфіковані по всьому штату.

Джерело: губернатор Нью-Йорка Ендрю Куомо, передає cbs news

Деталі: Опитування було проведено на основі вибірки з приблизно 3000 чоловік. Результати показують антитіла у 12% жінок і 15,9% чоловіків.

За словами Куомо, якщо результати підтвердяться, і рівень зараження в Нью-Йорку складе близько 14%, відсоток смертності від коронавіруса може бути переглянутий.

Губернатор підкреслив, що опитування дало тільки попередні дані.

В США з початку епідемії нового коронавірусу на COVID-19 перевірили 669 982 жителів штату Нью-Йорк. У 269 ​​756 громадян діагностували COVID-19. Понад 15 тисяч хворих у Нью-Йорку вже померло.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Нагадаємо: 

  • Станом на 00:30 24 квітня в США діагностували 856 209 випадків захворювання на коронавірус. 47 272 хворих вже померло. 78 339 осіб побороли хворобу.

  • Президент США Дональд Трамп презентував план поступового скасування обмежень, які були введені в США на час епідемії COVID-19.

Теми: США коронавірус


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