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В Нью-Йорке коронавирусом переболели 2,7 миллиона человек — опрос

Пятница, 24 апреля 2020, 07:04
В Нью-Йорке коронавирусом переболели 2,7 миллиона человек — опрос

Первое в штате Нью-Йорк исследование людей на антитела к коронавирусу показывает, что у 13,9% опрошенных они есть, то есть они уже заразились и выздоровели от вируса. Это говорит о том, что 2,7 миллиона человек были инфицированы по всему штату.

Источник: губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо, передает cbs news

Детали: Опрос был проведен на основе выборки из примерно 3000 человек. Результаты показывают антитела у 12% женщин и 15,9% мужчин.

По словам Куомо, если результаты подтвердятся, и уровень заражения в Нью-Йорке составит около 14%, процент смертности от коронавируса может быть пересмотрен.

Губернатор подчеркнул, что опрос предоставил только предварительные данные.

В США с начала эпидемии нового коронавируса на COVID-19 проверили 669 982 жителей штата Нью-Йорк. В 269 756 граждан диагностировали COVID-19. Более 15 000 больных в Нью-Йорке уже умерли.

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Напомним:

  • По состоянию на 00:30 24 апреля в США диагностировали 856 209 случаев заболевания коронавирус. 47 272 больных уже умерли. 78 339 человек побороли болезнь.

Темы: СШАкоронавирус
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