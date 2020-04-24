ООС: троє українських воїнів отримали поранення

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П'ятниця, 24 квітня 2020, 07:16

23 квітня збройні формування Російської Федерації 15 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Упродовж доби противник відкривав вогонь із мінометів калібру 82 мм, які за Мінськими домовленостями мають зберігатися в районах відведення, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. 

Прицільним вогнем по позиціях противника українські військовослужбовці змушували окупантів негайно припиняти провокативні обстріли.

Внаслідок ворожих обстрілів троє українських воїнів отримали поранення. Втрати противника уточнюються.

Дослівно: "З початком цієї доби збройні формування Російської Федерації двічі обстріляли наших захисників. По позиціях в районі Оріхового російські найманці відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм, а по опорних пунктах поблизу Павлополя – з мінометів калібру 82 мм. У відповідь українські воїни застосовували чергові вогневі засоби.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано".

Теми: ООС Донбас Росія війна окупація


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