ООС: трое украинских воинов получили ранения

23 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз обстреляли позиции Объединенных сил.

Источник: штаб ООС

Детали: в течение суток противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм, которые по минскому договоренностями должны храниться в районах отвода, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Прицельным огнем по позициям противника украинские военнослужащие заставляли оккупантов немедленно прекращать провокационные обстрелы.

Вследствие вражеских обстрелов трое украинских воинов получили ранения. Потери противника уточняются.

Дословно: "С началом этого периода вооруженные формирования Российской Федерации дважды обстреляли наших защитников. По позициям в районе Орехово российские наемники открывали огонь из минометов калибра 120 мм, а по опорным пунктам вблизи Павлополь - из минометов калибра 82 мм. В ответ украинские воины применяли дежурные огневые средства.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано".