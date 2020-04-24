Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ООС: трое украинских воинов получили ранения

Пятница, 24 апреля 2020, 07:16
ООС: трое украинских воинов получили ранения

23 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз обстреляли позиции Объединенных сил.

Источник: штаб ООС

Детали: в течение суток противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм, которые по минскому договоренностями должны храниться в районах отвода, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Прицельным огнем по позициям противника украинские военнослужащие заставляли оккупантов немедленно прекращать провокационные обстрелы.

Вследствие вражеских обстрелов трое украинских воинов получили ранения. Потери противника уточняются.

Дословно: "С началом этого периода вооруженные формирования Российской Федерации дважды обстреляли наших защитников. По позициям в районе Орехово российские наемники открывали огонь из минометов калибра 120 мм, а по опорным пунктам вблизи Павлополь - из минометов калибра 82 мм. В ответ украинские воины применяли дежурные огневые средства.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано".

Темы: ООСДонбассРосcиявойнаоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
ООС
На Донбассе погиб командир отряда оккупантов "Ахмат" – РосСМИ
На Донбассе РФ активно атакует, 10 нападений отбиты – сводка штаба ООС
Украинские защитники отбили 9 атак врага, уничтожили вертолет и 19 танков – ООС
Последние новости
09:46
фото"Пес рыжий, как папина борода". История мальчика, что потерял отца, но нашел друга в его память
09:45
Вооруженные силы 81 раз за сутки вступили в бой с оккупантами - Генштаб
09:33
Премьер Косово говорит, что Сербия готовит новую провокацию с вооруженными людьми
09:26
обновлено от 00:28На Хмельнитчине ночью работала ПВО, сбили "Шахеда"
09:10
ОП посчитал страны ЕС, которые еще не присоединились к декларации о "гарантиях безопасности" Украине
08:56
фото, видеоПартизаны пробрались на склад боеприпасов в Крыму и обнаружили командный пункт россиян
08:39
Исламисты могли планировать теракты в Кельне, Вене и Мадриде, нескольких задержали
08:25
Украинские защитники уничтожили еще 800 россиян и 28 их артсистем
08:03
Российские военные выпустили по Херсонщине 425 снарядов: четыре человека погибли 
07:38
Этой ночью ПВО сбила 14 из 15 Шахедов 
Все новости...
Реклама: