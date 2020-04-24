Онлайн-богослужіння на Великдень дивилися 9 млн українців – Ткаченко

На Великдень 19 квітня на національних каналах прямі ефіри богослужінь подивилися понад 9 мільйонів людей.

Джерело: голова парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко ("Слуга народу") в ефірі програми "Право на владу" на "1+1", hromadske

Пряма мова: "Зазвичай до храмів приходить близько 7 мільйонів людей. У цей день лише біля телеекранів національних каналів цей ефір з різних храмів подивилися більше 9 мільйонів людей".

Деталі: Крім того, додав Ткаченко, українці ще дивилися прямі ефіри богослужінь у соціальних мережах і на регіональних телеканалах.

За його словами, "ті, хто хотів провести цей день у храмі, власне, його провели, але онлайн" – і це дозволило "зекономити життя, здоров’я людей".

Цьому передувало: