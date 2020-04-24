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Онлайн-богослужіння на Великдень дивилися 9 млн українців – Ткаченко

П'ятниця, 24 квітня 2020, 08:21
Онлайн-богослужіння на Великдень дивилися 9 млн українців – Ткаченко

На Великдень 19 квітня на національних каналах прямі ефіри богослужінь подивилися понад 9 мільйонів людей.

Джерело: голова парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко ("Слуга народу") в ефірі  програми "Право на владу" на "1+1", hromadske

Пряма мова: "Зазвичай до храмів приходить близько 7 мільйонів людей. У цей день лише біля телеекранів національних каналів цей ефір з різних храмів подивилися більше 9 мільйонів людей".

Деталі: Крім того, додав Ткаченко, українці ще дивилися прямі ефіри богослужінь у соціальних мережах і на регіональних телеканалах.

За його словами, "ті, хто хотів провести цей день у храмі, власне, його провели, але онлайн" – і це дозволило "зекономити життя, здоров’я людей".

Цьому передувало:

  • У поліції повідомляли, що попри прохання не ходити на Великдень у храми, на богослужіння у церкви прийшли майже 130 тисяч людей.
  • За фактами порушень карантину під час Великодня поліція порушила 5 кримінальних справ, усі щодо порушень в храмах УПЦ Московського патріархату. 
  • Найбільш грубі порушення були у Почаївській лаврі (Тернопільщина) та у Святогірській лаврі (Донеччина). У Почаєві це призвело до спалаху коронавірусу в місті, після чого його закрили на в’їзд і виїзд. Закрили і саму лавру.

Теми: карантинсвяткуваннятелебачення
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