Онлайн-богослужіння на Великдень дивилися 9 млн українців – Ткаченко
На Великдень 19 квітня на національних каналах прямі ефіри богослужінь подивилися понад 9 мільйонів людей.
Джерело: голова парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко ("Слуга народу") в ефірі програми "Право на владу" на "1+1", hromadske
Пряма мова: "Зазвичай до храмів приходить близько 7 мільйонів людей. У цей день лише біля телеекранів національних каналів цей ефір з різних храмів подивилися більше 9 мільйонів людей".
Деталі: Крім того, додав Ткаченко, українці ще дивилися прямі ефіри богослужінь у соціальних мережах і на регіональних телеканалах.
За його словами, "ті, хто хотів провести цей день у храмі, власне, його провели, але онлайн" – і це дозволило "зекономити життя, здоров’я людей".
Цьому передувало:
- У поліції повідомляли, що попри прохання не ходити на Великдень у храми, на богослужіння у церкви прийшли майже 130 тисяч людей.
- За фактами порушень карантину під час Великодня поліція порушила 5 кримінальних справ, усі щодо порушень в храмах УПЦ Московського патріархату.
- Найбільш грубі порушення були у Почаївській лаврі (Тернопільщина) та у Святогірській лаврі (Донеччина). У Почаєві це призвело до спалаху коронавірусу в місті, після чого його закрили на в’їзд і виїзд. Закрили і саму лавру.