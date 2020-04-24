Онлайн-богослужения на Пасху смотрели 9 млн украинцев – Ткаченко

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Пятница, 24 апреля 2020, 08:21

На Пасху 19 апреля на национальных каналах прямые эфиры богослужений посмотрели более 9 миллионов человек.

Источник: глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко ("Слуга народа") в эфире программы "Право на власть" на "1+1", hromadske

Прямая речь: "Обычно в храмы приходит порядка 7 миллионов человек. В этот день только у телеэкранов национальных каналов этот эфир из разных храмов посмотрели более 9 миллионов человек".

Детали: Кроме того, добавил Ткаченко, украинцы еще смотрели прямые эфиры богослужений в социальных сетях и на региональных телеканалах.

По его словам, "те, кто хотел провести этот день в храме, собственно, его провели, но онлайн" – и это позволило "сэкономить жизни, здоровье людей".

Этому предшествовало:

  • В полиции сообщали, что несмотря на просьбы не ходить на Пасху в храмы, на богослужение в церковь пришли почти 130 тысяч человек.
  • По фактам нарушений карантина на Пасху полиция возбудила 5 уголовных дел, все о нарушениях в храмах УПЦ Московского патриархата.
  • Наиболее грубые нарушения были в Почаевской лавре (Тернопольская область) и в Святогорской лавре (Донецкая область). В Почаеве это привело к вспышке коронавируса в городе, после чего его закрыли на въезд и выезд. Закрыли и саму лавру.

Темы: карантин празднования телевидение


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