Онлайн-богослужения на Пасху смотрели 9 млн украинцев – Ткаченко
На Пасху 19 апреля на национальных каналах прямые эфиры богослужений посмотрели более 9 миллионов человек.
Источник: глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко ("Слуга народа") в эфире программы "Право на власть" на "1+1", hromadske
Прямая речь: "Обычно в храмы приходит порядка 7 миллионов человек. В этот день только у телеэкранов национальных каналов этот эфир из разных храмов посмотрели более 9 миллионов человек".
Детали: Кроме того, добавил Ткаченко, украинцы еще смотрели прямые эфиры богослужений в социальных сетях и на региональных телеканалах.
По его словам, "те, кто хотел провести этот день в храме, собственно, его провели, но онлайн" – и это позволило "сэкономить жизни, здоровье людей".
Этому предшествовало:
- В полиции сообщали, что несмотря на просьбы не ходить на Пасху в храмы, на богослужение в церковь пришли почти 130 тысяч человек.
- По фактам нарушений карантина на Пасху полиция возбудила 5 уголовных дел, все о нарушениях в храмах УПЦ Московского патриархата.
- Наиболее грубые нарушения были в Почаевской лавре (Тернопольская область) и в Святогорской лавре (Донецкая область). В Почаеве это привело к вспышке коронавируса в городе, после чего его закрыли на въезд и выезд. Закрыли и саму лавру.